VKG: коалиционный договор отбрасывает сланцевую отрасль на десять-пятнадцать лет назад

В соответствии с коалиционным договором планируется передача добычи сланца от Eesti Energia отдельному предприятию, поскольку это якобы обеспечит равный доступ к сланцевому ресурсу для всех участников рынка по соответствующей затратам стоимости.

Согласно сообщению от предприятия VKG, занимающемуся переработкой горючего сланца, в этом смысле нет ничего нового. «Отделение добычи сланца от Eesti Energia, по сути, означает возвращение на 10-15 лет назад. В 2013 году было принято решение двигаться в направлении открытой энергетической экономики, был открыт рынок электроэнергии, и AS Eesti Põlevkivi было освобождено от ценового регулирования Департамента конкуренции. В настоящее время вновь взято противоположное направление, и реализация решений с этим связанных потребует времени».

Помимо реорганизации рынка, новая коалиция должна принять и другие решения, касающиеся сланцевого сектора. Перед выборами министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия) остановила процесс строительства новой сланцевой шахты VKG, когда оставила без согласования разрешение на строительство одной подстанции. Сиккут тогда объяснила, что будущее сланцевых шахт должно решаться как раз новым правительством.

Однако коалиционный договор не дает четких ответов на этот счет. В нем была записана лишь одна расплывчатая фраза: «Мы предпочитаем использовать существующие шахты открытию новых шахт».