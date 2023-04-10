VKG: коалиционный договор отбрасывает сланцевую отрасль на десять-пятнадцать лет назад

Согласно оценке Viru Keemia Group (VKG), новая правительственная коалиция, реформируя сланцевый сектор, возвращается в прошлое, когда за добычу полезных ископаемых отвечала государственная компания AS Eesti Põlevkivi.
В соответствии с коалиционным договором планируется передача добычи сланца от Eesti Energia отдельному предприятию, поскольку это якобы обеспечит равный доступ к сланцевому ресурсу для всех участников рынка по соответствующей затратам стоимости.
Согласно сообщению от предприятия VKG, занимающемуся переработкой горючего сланца, в этом смысле нет ничего нового. «Отделение добычи сланца от Eesti Energia, по сути, означает возвращение на 10-15 лет назад. В 2013 году было принято решение двигаться в направлении открытой энергетической экономики, был открыт рынок электроэнергии, и AS Eesti Põlevkivi было освобождено от ценового регулирования Департамента конкуренции. В настоящее время вновь взято противоположное направление, и реализация решений с этим связанных потребует времени».
Помимо реорганизации рынка, новая коалиция должна принять и другие решения, касающиеся сланцевого сектора. Перед выборами министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия) остановила процесс строительства новой сланцевой шахты VKG, когда оставила без согласования разрешение на строительство одной подстанции. Сиккут тогда объяснила, что будущее сланцевых шахт должно решаться как раз новым правительством.
Однако коалиционный договор не дает четких ответов на этот счет. В нем была записана лишь одна расплывчатая фраза: «Мы предпочитаем использовать существующие шахты открытию новых шахт».
Согласно сообщениям VKG, между открытием новых шахт и выдачей новых разрешений на добычу есть важная разница. Поскольку у компании есть соответствующие разрешения для остановленного Сиккут месторождения Уус-Кивиыли, есть надежда, что этот процесс продолжится. Однако полной уверенности в этом нет.
«Получить четкий ответ ни на один вопрос из коалиционного договора не представляется возможным. Но если в Эстонии действуют законы, то пункты коалиционного соглашения о добыче полезных ископаемых можно считать видением будущего в плане выдачи новых разрешений на добычу полезных ископаемых. Правовых оснований для ограничения использования уже выданных разрешений на добычу просто нет», – сказали Postimees в VKG.
Исходя из этого, в VKG не согласились с выдвинутой идеей отказаться от добычи в Уус-Кивиыли и разрабатывать оставшиеся не добытыми объемы в рамках деятельности создаваемого государственного предприятия. «Важно понимать, что это, безусловно, не может рассматриваться как альтернативное решение в контексте разрешений на добычу, уже выданных VKG», – пояснили их позицию в компании.