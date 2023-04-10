Каллас о бюджетном кризисе: в 2016 году пришло правительство Юри Ратаса и израсходовало все резервы

Именно из-за плохого состояния государственного бюджета новая коалиция планирует повышать налоги.

«Это недовольство понятно. Это очень непопулярные решения, но, к сожалению, их некуда откладывать. Понятно, что повышение налогов никогда не пользуется популярностью», - прокомментировала Каллас возмущение, которое охватило страну в последние дни.

Каллас сказала сегодня утром в программе Vikerradio, что дебаты о налогах не могли быть проведены во время избирательной кампании, потому что конституция не позволяет выносить вопрос о повышении налогов на референдум. Это вызвало критику как со стороны бывших членов партий реформ, так и экспертов по государственному праву.

«Нет, я этого не говорила. Я сказала, что наша Конституция гласит: вопросы налогообложения не могут быть вынесены на референдум. Для этого есть причина: люди никогда не проголосуют за повышение налогов. Именно поэтому так написано в конституции, - пояснила Каллас. - на выборах все говорили, что нужно привести в порядок государственные финансы. Да, это сокращение бюджета или расширение налоговой базы». Она добавила, что до выборов они еще не знали, какие конкретно налоги необходимо поднять.

Ранее Каллас говорила, что прежний экономический прогноз предсказывал гораздо более позитивное будущее.

Было ли критическое состояние государственных финансов проблемой, упавшей с неба? Ведь все прошлогодние экономические прогнозы предсказывали рост дефицита. «Эта проблема не с неба упала. Мы говорили об этом все время. Если мы посмотрим на бюджеты всех эстонских правительств, то, пока Партия реформ была во власти, бюджет был либо с небольшим профицитом, либо с небольшим дефицитом. В 2016 году пришло правительство Юри Ратаса, и расходы стали увеличиваться, доходы уменьшаться, а резервы расходовались. Эстонская мудрость гласит, что нужно копить на черный день. Это делалось до 2016 года, но потом, в хорошие времена, эти приличные накопленные резервы были израсходованы. К концу 2020 года мы достигли самой глубокой ямы. Наши правительства пытались это исправить. В 2021 году мы вышли на один процент профицита, но потом наступил энергетический кризис, пришли ковид и война. Эти черные дни настали. Поэтому все это очень сложно, но откладывать нет никакой возможности, потому что чем дальше, тем сложнее».