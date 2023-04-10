Поздравляем! ⟩ Экс-президент Керсти Кальюлайд получила престижную работу

Готовящийся к биржевому дебюту местный энергетический концерн AS Alexela сделал бывшего председателя совета Марти Хяэля председателем правления и включил в состав совета бывшего президента Эстонии и многолетнего эксперта по энергетике Керсти Кальюлайд.
«Alexela делает следующий шаг в направлении выхода на биржу – если в начале года мы привели в порядок и упростили структуру концерна и более четко разграничили деятельность разных направлений, то теперь для достижения стратегических целей определены также команда и роли», – сказал новый председатель правления AS Alexela Марти Хяэль.
«Alexela выросла из сети заправочных станций в энергетическую компанию, сегодня мы являемся авторами и сторонниками многих инновационных экологических инициатив. «Керсти Кальюлайд с ее открытым и широким взглядом, а также четким и близким нам подходом в отношении понимания изменений в области энергетики, значительно укрепит наши перспективы как компании, а, следовательно, и перспективы экономики Эстонии в целом», – сказал Хяэль.
«Энергетическое хозяйство было моей страстью на протяжении долгого времени, и после президентства я смогла снова заниматься этой областью существенно больше. Я участвовала в деятельности «Зеленого тигра», организовывала круглые столы и дискуссии, инвестировала в несколько энергетических стартапов. Конечно, говорить по-прежнему важно, но чего тут скрывать, руки чешутся до практических вызовов. В энергетических компаниях недостатка в идеях нет, жизнь там бьет ключом, большинство из них тоже думают об экспорте как двигателе экономики. Возможность поделиться своим опытом в совете одного из самых влиятельных предприятий Эстонии – это хорошая возможность, чтобы выпустить из плотины хотя бы часть энергии», – сказала президент Керсти Кальюлайд.
Помимо Марти Хяэле, в правление AS Alexela входят бывший генеральный директор Айво Адамсон и финансовый директор Кармо Пийкманн. Помимо Керсти Кальюлайд, в совет AS Alexela входят также Ханс Пайома, Андреас Лаане, Прийт Пеньям и Тоомас Вирро.
В середине января этого года Alexela Varahaldus объявила об упорядочивании и упрощении структуры концерна. Материнская компания концерна, Alexela Varahalduse AS, была переименована в AVH Grupp AS. Alexela AS сосредоточится на энергетическом бизнесе, Bestnet AS – на металлической промышленности, а B2G Grupp OÜ (ранее Alexela Group OÜ) – на химической промышленности. В компаниях AVH Grupp работает более 1200 человек. Будучи многолетним спонсором в сферах культуры, спорта и благотворительности, Alexela неоднократно удостаивалась престижных званий «Друг культуры» и «Друг спорта».
Alexela – «зеленый» инноватор в Эстонии, который развивает устойчивую сеть заправок биометаном, СПГ, электричеством и, в ближайшем будущем, водородом. Alexela производит биометан по принципу экономики замкнутого цикла и строит солнечные парки и ветропарки. Кроме того, компания запустила в Финляндии, в Хамина, терминал LNG и строит в Палдиски водный накопитель на базе возобновляемой энергии под названием Energiasalv. Alexela предлагает своим клиентам уникальный для Эстонии спектр повседневных энергетических продуктов, таких как электричество, природный газ, баллонный газ, а также автомобильные топлива на более чем 100 заправочных станциях по всей Эстонии. Кроме того, компания имеет 39 кафе-магазинов.