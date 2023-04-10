Поздравляем! ⟩ Экс-президент Керсти Кальюлайд получила престижную работу

«Alexela делает следующий шаг в направлении выхода на биржу – если в начале года мы привели в порядок и упростили структуру концерна и более четко разграничили деятельность разных направлений, то теперь для достижения стратегических целей определены также команда и роли», – сказал новый председатель правления AS Alexela Марти Хяэль.

«Alexela выросла из сети заправочных станций в энергетическую компанию, сегодня мы являемся авторами и сторонниками многих инновационных экологических инициатив. «Керсти Кальюлайд с ее открытым и широким взглядом, а также четким и близким нам подходом в отношении понимания изменений в области энергетики, значительно укрепит наши перспективы как компании, а, следовательно, и перспективы экономики Эстонии в целом», – сказал Хяэль.

«Энергетическое хозяйство было моей страстью на протяжении долгого времени, и после президентства я смогла снова заниматься этой областью существенно больше. Я участвовала в деятельности «Зеленого тигра», организовывала круглые столы и дискуссии, инвестировала в несколько энергетических стартапов. Конечно, говорить по-прежнему важно, но чего тут скрывать, руки чешутся до практических вызовов. В энергетических компаниях недостатка в идеях нет, жизнь там бьет ключом, большинство из них тоже думают об экспорте как двигателе экономики. Возможность поделиться своим опытом в совете одного из самых влиятельных предприятий Эстонии – это хорошая возможность, чтобы выпустить из плотины хотя бы часть энергии», – сказала президент Керсти Кальюлайд.