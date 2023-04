Поздравляем! ⟩ Экс-президент Керсти Кальюлайд получила престижную работу

Помимо Марти Хяэле, в правление AS Alexela входят бывший генеральный директор Айво Адамсон и финансовый директор Кармо Пийкманн. Помимо Керсти Кальюлайд, в совет AS Alexela входят также Ханс Пайома, Андреас Лаане, Прийт Пеньям и Тоомас Вирро.

В середине января этого года Alexela Varahaldus объявила об упорядочивании и упрощении структуры концерна. Материнская компания концерна, Alexela Varahalduse AS, была переименована в AVH Grupp AS. Alexela AS сосредоточится на энергетическом бизнесе, Bestnet AS – на металлической промышленности, а B2G Grupp OÜ (ранее Alexela Group OÜ) – на химической промышленности. В компаниях AVH Grupp работает более 1200 человек. Будучи многолетним спонсором в сферах культуры, спорта и благотворительности, Alexela неоднократно удостаивалась престижных званий «Друг культуры» и «Друг спорта».