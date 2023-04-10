Отть Тянак сообщил о завершении сотрудничества с легендой гонок

«Мой многолетний наставник Маркко Мяртин решил принять новые вызовы. В сериях чемпионата мира по автогонкам мы с ним прошли удивительный путь. Он всегда умел показать вещи с другой стороны и помогал мне принять серьезные решения», - написал Тянак в своей сети.

«Я всегда буду признателен тебе за все, что ты для меня сделал. Всего наилучшего тебе в будущем».

Мяртин решил завершить гоночную карьеру и как сообщает портал Dirtfish, он продал свою долю в команде RedGrey, которой владел вместе с Тянаком.