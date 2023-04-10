Отть Тянак сообщил о завершении сотрудничества с легендой гонок

Чемпион мира по авторалли Отть Тянак сообщил в социальной сети, что завершает сотрудничество с Маркко Мяртином.
«Мой многолетний наставник Маркко Мяртин решил принять новые вызовы. В сериях чемпионата мира по автогонкам мы с ним прошли удивительный путь. Он всегда умел показать вещи с другой стороны и помогал мне принять серьезные решения», - написал Тянак в своей сети.
«Я всегда буду признателен тебе за все, что ты для меня сделал. Всего наилучшего тебе в будущем».
Мяртин решил завершить гоночную карьеру и как сообщает портал Dirtfish, он продал свою долю в команде RedGrey, которой владел вместе с Тянаком.
«Конечно, немного грустно покидать все это после 17 лет в гонках, но ничто не длится вечно. Я получил ценный урок – добро иногда не остается безнаказанным», - прокомментировал Мяртин порталу.
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