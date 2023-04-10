Жизнь и здоровье могут быть в опасности! Полиция разыскивает 36-летнего Тульо

Сегодня, 10 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что 36-летний Тульо, ушедший 5 апреля, не вернулся в попечительский дом в Килинги-Нымме. Последний раз Тульо видели 6 апреля на улице Айя в Килинги-Нымме.

Полиция проверила возможные места, куда мог пойти мужчина, но, к сожалению, Тульо не был найден. Жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.

Тульо среднего роста и телосложения, с длинными темно-каштановыми волосами. Когда он вышел из попечительского дома, на нем была черная куртка и темные брюки.

Тульо мог уехать из Пярнуского уезда в Валгамаа. Он мог воспользоваться общественным транспортом, но также мог добраться с помощью автостопа.