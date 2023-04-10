СИЙМ КИЙСЛЕР ⟩ В коалиционном договоре очень заметно социалистическое мышление

Планы новой коалиции существенно повысить налоговую нагрузку для эстонских частных лиц и предприятий произвели на большую часть эстонского общества шокирующий эффект. Однако долгосрочные планы повышения налогов уже давно стояли на повестке дня у Партии реформ.

Притворное удивление

Как минимум для двоих коалиционных партнеров в состоянии госказны не могло быть никаких сюрпризов, ведь на две трети новая коалиция состоит из тех же партий, которые привели государственные финансы к нынешнему состоянию. Ведь и занимавшая до настоящего времени пост министра финансов Аннели Аккерманн от реформистов открытым текстом сказала, что о плохом состоянии финансов правительству было известно.

В действительности об этом было известно всем, кто хоть немного пожелал углубиться в вопрос. Не выглядят искренними и большие глаза людей из «Ээсти 200», потому что о более чем полуторамиллиардном дефиците бюджета разговоры пошли уже осенью. Об этом говорила не только Партия правых, но и различные финансовые эксперты.

Дефицит в общественном секторе вырос так значительно, что только за счет экономического роста его было не покрыть. Тем не менее, Партия реформ перед выборами не обмолвилась и словом, что планируется повышение налогов.