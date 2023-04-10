СИЙМ КИЙСЛЕР ⟩ В коалиционном договоре очень заметно социалистическое мышление

Вместо урезания расходов - крупнейшее повышение налогов в постсоветский период
Партия реформ в плохом состоянии госфинансов обвиняла правительство Юри Ратаса, и что с того, что самое большое транжирство и жизнь не по средствам были в предшествующий выборам период прописаны в бюджет 2023 года. Но именно у Партии реформ после выборов появились мандат и возможность исправить эти ошибки.
В первые дни коалиционных переговоров было ощущение, что так и произойдет. Участники переговоров признавали плохое состояние госказны и говорили, что без урезаний расходов не обойтись. К сожалению, на смену этому пониманию в коалиционном соглашении пришел выдержанный в общих словах пункт о том, что «все министры обязуются изыскать средства для экономии и составить план необходимых отраслевых реформ до обсуждения государственного бюджета 2024 года».
Партия правых неоднократно говорила перед выборами, что в сложившейся ситуации есть только две возможности: или сильные урезания и оптимизация государственных расходов, или повышение налоговой нагрузки. В связи с этим заметим, что хотя нам совершенно не нравятся идеи социал-демократов и центристов о повышении налогов, они, по крайней мере, были честными.
В то же время поведение Партии реформ было, мягко говоря, не искренним. Перед выборами повышались пенсии, семейные пособия, зарплаты госчиновников, в рекламных роликах звучали радостные вести о разнообразных инвестициях. Но умалчивалось о том, что после выборов деньги для всего этого будут взяты из кармана избирателя.