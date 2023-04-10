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СИЙМ КИЙСЛЕР ⟩ В коалиционном договоре очень заметно социалистическое мышление

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Лидеры коалиционных партий: Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар.
Лидеры коалиционных партий: Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар. Фото: Tairo Lutter
  • На смену урезанию расходов пришло крупнейшее повышение налогов в постсоветский период
  • Партия реформ ведет себя, мягко говоря, неискренне
  • Удивленные глаза политиков «Ээсти 200» не вызывают доверия

Представитель Партии правых Сийм Кийслер предупреждает о том, что рост налоговой нагрузки может оказаться еще значительнее, чем предполагают планы новой коалиции.

Планы новой коалиции существенно повысить налоговую нагрузку для эстонских частных лиц и предприятий произвели на большую часть эстонского общества шокирующий эффект. Однако долгосрочные планы повышения налогов уже давно стояли на повестке дня у Партии реформ.

Притворное удивление

Как минимум для двоих коалиционных партнеров в состоянии госказны не могло быть никаких сюрпризов, ведь на две трети новая коалиция состоит из тех же партий, которые привели государственные финансы к нынешнему состоянию. Ведь и занимавшая до настоящего времени пост министра финансов Аннели Аккерманн от реформистов открытым текстом сказала, что о плохом состоянии финансов правительству было известно.

В действительности об этом было известно всем, кто хоть немного пожелал углубиться в вопрос. Не выглядят искренними и большие глаза людей из «Ээсти 200», потому что о более чем полуторамиллиардном дефиците бюджета разговоры пошли уже осенью. Об этом говорила не только Партия правых, но и различные финансовые эксперты.

Дефицит в общественном секторе вырос так значительно, что только за счет экономического роста его было не покрыть. Тем не менее, Партия реформ перед выборами не обмолвилась и словом, что планируется повышение налогов.

Напротив, когда тема покрытия расходов была поднята перед принятием госбюджета 2023 года, премьер-министр высказалась очень определенно, что повышения налогов не будет. Также Партия реформ в своей предвыборной программе утверждала, что доходную часть бюджета можно будет увеличить без повышения налоговой нагрузки. В отличие от социал-демократов, которые уже перед выборами представили план повышения налогов.

Вместо урезания расходов - крупнейшее повышение налогов в постсоветский период

Партия реформ в плохом состоянии госфинансов обвиняла правительство Юри Ратаса, и что с того, что самое большое транжирство и жизнь не по средствам были в предшествующий выборам период прописаны в бюджет 2023 года. Но именно у Партии реформ после выборов появились мандат и возможность исправить эти ошибки.

В первые дни коалиционных переговоров было ощущение, что так и произойдет. Участники переговоров признавали плохое состояние госказны и говорили, что без урезаний расходов не обойтись. К сожалению, на смену этому пониманию в коалиционном соглашении пришел выдержанный в общих словах пункт о том, что «все министры обязуются изыскать средства для экономии и составить план необходимых отраслевых реформ до обсуждения государственного бюджета 2024 года».

Партия правых неоднократно говорила перед выборами, что в сложившейся ситуации есть только две возможности: или сильные урезания и оптимизация государственных расходов, или повышение налоговой нагрузки. В связи с этим заметим, что хотя нам совершенно не нравятся идеи социал-демократов и центристов о повышении налогов, они, по крайней мере, были честными.

В то же время поведение Партии реформ было, мягко говоря, не искренним. Перед выборами повышались пенсии, семейные пособия, зарплаты госчиновников, в рекламных роликах звучали радостные вести о разнообразных инвестициях. Но умалчивалось о том, что после выборов деньги для всего этого будут взяты из кармана избирателя.

На смену экономии пришел крупнейший в период после восстановления независимости пакет повышения налогов.

Наряду с повышением ставок подоходного налога и налога с оборота, о повышении налоговой нагрузки в коалиционном договоре говорится повсюду, это касается, например, и климатической политики, в качестве средств для выполнения целей которой предпочитаются налоги и регуляции, а не технологическое развитие.

Руководящая коалицией Партия реформ не делает секрета из того, что, с ее точки зрения, увеличение налоговой нагрузки на людей и на предприятия - это лучший способ для достижения целей, будь то влияние на потребительские привычки или усиление роли государства в распределении средств. В соглашении отсвечивает поистине социалистическое, «государствоцентричное» мышление. В связи с этим есть основания опасаться, что реальный рост налоговой нагрузки в ближайшее четыре года окажется значительнее, чем показывают нынешние расчеты.

В совокупности щедрые траты государства в предвыборный период и увеличение налоговой нагрузки после выборов означают победную поступь общества распределения и усиление роли государства.

Правительственная коалиция не верит в эффективное государство и в то, что созидательная сила предприимчивых людей увеличивают благосостояние быстрее, чем правительственный парад бюрократических распределений денег. Результатом высокого налогового бремени и раздобревшего государства будет ухудшение предпринимательской среды и снижение покупательской способности людей.

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