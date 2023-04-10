Утечка сверхсекретных документов США по войне в Украине: кто мог это сделать и для чего?

Как расценивать десятки секретных документов американского министерства обороны - карты, графики и фотографии, - которые сейчас циркулируют в интернете?

Эти документы (некоторые под грифом «совершенно секретно») рисуют подробную картину войны в Украине, снабжены графиками и десятками малопонятных военных аббревиатур.

Они рассказывают о потерях, понесенных обеими сторонами, о военной уязвимости каждой из них и, что очень важно, о том, каковы будут их силы, когда Украина решит начать свое долгожданное весеннее наступление.

Можно ли считать эти печатные страницы, разложенные и сфотографированные, возможно, на чьем-то обеденном столе, подлинными? И сообщают ли они нам - или Кремлю - что-то, чего мы еще не знали?

Начнем с того, что это самая большая утечка секретной американской информации о войне в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России 14 месяцев назад. Некоторым документам уже шесть недель, но последствия их публикации огромны.

Представители Пентагона уже заявили, что документы подлинные.

Информация, по крайней мере в одном из них, по-видимому, была грубо и небрежно изменена в более поздней версии, но в сливе из примерно сотни документов это представляется сравнительно маловажной деталью.

Би-би-си ознакомилась с двумя десятками документов. Они включают подробные отчеты о подготовке и оснащении, предоставляемым Украине, формирующей около дюжины новых бригад для контрнаступления, которое может начаться в ближайшие недели.