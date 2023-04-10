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Правительство надеется с помощью автомобильного налога собрать в казну более ста миллионов евро

rus.postimees.ee
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Tairo Lutter

Влияние автомобильного налога на государственный бюджет оценивается в 120 миллионов евро, сообщил ERR будущий министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

«Поскольку по экономическому прогнозу нам предстоит дефицит бюджета в 4,1 процента, мы поставили перед собой цель удержать минус в пределе трех процентов», - рассказал Вырклаэв о планах правительства.

Коалиция рассматривает налог на автомобили как одну из основных мер новых налоговых поступлений и по оценке Вырклаэва, в казну должно поступить 120 миллионов евро. «Мы также планируем сделать там компонент CO2, а это означает, что те автомобили, которые меньше загрязняют окружающую среду, будут стоить дешевле. Мы также должны обратить внимание на элемент роскоши автомобиля, и те автомобили, которые больше и дороже, также должны облагаться большим налогом», - сказал Вырклаэв и добавил, что автомобильный налог должен вступить в силу в конце этого года. 

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