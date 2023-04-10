Во французских Альпах сошла лавина. Погибли шесть человек

Катастрофа произошла на леднике Армансетт, недалеко от Монблана на юго-востоке Франции, около полудня по местному времени. День был солнечный, и условия катания до схода лавины характеризовались как хорошие.

Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Еще восемь человек, оказавшихся в зоне схода лавины, не пострадали.

Местный прокурор Карлин Буиссе сообщила, что жертвами лавины стали пара в возрасте 20 лет, 39-летняя женщина и мужчина в возрасте около 40 лет - вероятно, ее партнер, а также два гида.

По словам Жана-Люка Маттеля, чиновника из близлежащей деревни Контамин-Монжуа, лавину вызвала снежная плита, оторвавшаяся от вершины горы.

В воскресенье и в понедельник утром к горным спасателям, искавшим людей под снегом, присоединились поисково-спасательные собаки.

По словам Маттеля, воскресное утро не представляло особого уровня опасности - он назвал риск для катания «разумным». Оба гида, по его словам, были очень опытными.

Предположительно, все участники группы катались на лыжах по пересеченной местности - когда лыжники выходят на необозначенные или непатрулируемые участки.

«Сегодня мы скорбим, и все мы, альпинисты, испытываем огромную печаль, погибшие - это люди, которых мы знали, и все наши мысли с их семьями», - сказал он.