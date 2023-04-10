Что происходит? ⟩ В Ида-Вирумаа резко возросло количество случаев насилия

Всего за прошедшую неделю в полицию поступило 16 сообщений о насилии. 12 из них связаны с семейным насилием.

Помимо этого, на прошлой неделе в полицию обратился 58-летний мужчина, которому с 28 марта по 3 апреля звонили мошенники, представляясь сотрудниками различных банков и полиции. Мошенники попросили мужчину снять деньги с его счета. Причиненный ущерб составляет 36 000 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в ходе уголовного разбирательства.