Масштабные учения НАТО могут привести к полетной активности в воздушном пространстве Эстонии

Германия с 12 по 23 июня проведет масштабные учения Air Defender-23 с участием более 200 летных средств и 10 000 человек. В связи с этим полеты, помимо Германии, пройдут в воздушном пространстве Чехии, Эстонии и Латвии.
Как подтвердили Postimees в ВВС Эстонии, учениями руководит ВВС Германии, важная роль отводится также Национальной гвардии США, которая будет участвовать в учениях с большим количеством самолетов.
Эстонская авиация в учениях участвовать не будет.
«Может случиться так, что учения также приведут к полетной активности в воздушном пространстве Эстонии, но на данный момент ничего конкретного пока не сказано», - добавил представитель ВВС Эстонии.