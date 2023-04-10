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Масштабные учения НАТО могут привести к полетной активности в воздушном пространстве Эстонии

Лоора-Элизабет Ломп
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Истребители Eurofighter Typhoon.
Истребители Eurofighter Typhoon. Фото: Eesti Kaitsevägi

Германия с 12 по 23 июня проведет масштабные учения Air Defender-23 с участием более 200 летных средств и 10 000 человек. В связи с этим полеты, помимо Германии, пройдут в воздушном пространстве Чехии, Эстонии и Латвии.

Как подтвердили Postimees в ВВС Эстонии, учениями руководит ВВС Германии, важная роль отводится также Национальной гвардии США, которая будет участвовать в учениях с большим количеством самолетов.

Эстонская авиация в учениях участвовать не будет.

«Может случиться так, что учения также приведут к полетной активности в воздушном пространстве Эстонии, но на данный момент ничего конкретного пока не сказано», - добавил представитель ВВС Эстонии.

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