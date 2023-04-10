Не обошлось без скандала: выбран новый председатель Рийгикогу

За Мартина Хельме (EKRE), который также баллотировался на пост председателя, проголосовали 20 депутатов, 22 бюллетеня были признаны недействительными.

Хуссар поблагодарил за поддержку: «Желаю всем сил, и приступим к делу. Работа ждет».

Кандидатуру Хуссара выдвинул его коллега по партии Марек Рейнаас, а кандидатуру Мартина Хельме - его однопартиец Хенн Пыллуаас.

После выдвижения кандидатов Хельме и Пыллуаас протестами пытались оспорить кандидатуру Хуссара.

Оба ссылались на то, что, согласно регламенту Рийгикогу, кандидат на пост спикера Рийгикогу может быть представлен от имени члена Рийгикогу, но не от фракции. Избирательная комиссия отклонила оба протеста, потому что Рейнаас выдвигал кандидатуру только на словах, а в письменном виде все было корректно.