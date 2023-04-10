Местные самоуправления уже успели придумать новый налог

Глава Союза эстонских городов и самоуправлений Вейкко Лухалайд сказал, что, поскольку коалиционное соглашение еще очень свежее, трудно сказать, какие налоги введут самоуправления в будущем. Лухалаид указал, что коалиционное соглашение не дает четких сигналов о том, как что-то будет происходить конкретно, поэтому довольно сложно давать оценки.

«Знаю, что в части местных налогов конкретно обсуждалась возможность введения туристического налога. Также пересмотр ограничений, которые связаны с земельным налогом», - сказал Лухалайд.

«Когда речь идет о местных налогах, вопрос не в том, насколько высокими они могут быть, а в том, какими они могут быть. Обсуждаемый в настоящее время туристический налог является очень маленьким шагом вперед в повышении финансовой автономии местных самоуправлений. Но важно начать с этого», - добавил Лухалайд.