В понедельник около 14:30 на втором километре Рамси-теэ в волости Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие, когда в остановившийся для проведения дорожных работ автомобиль Volkswagen Sharan сзади врезался автомобиль Mitsubishi Outlander. По данным полиции, водитель, спровоцировавший аварию, покинул место происшествия. Примерно в километре от этого места полиция поймала его и обнаружила, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.