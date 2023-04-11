КОМПЕНСАЦИИ ⟩ Департамент соцстрахования: закон больше не мешает помогать людям

В бюджете на эти цели предусмотрено 2 млн евро. Кто может ходатайствовать о выплатах? Каковы суммы компенсаций? На что могут претендовать агрессоры? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Роман Крылов.

Выдержки из беседы:

– Что меняет новый закон?

– Речь идет о помощи жертвам преступлений и кризисных ситуаций: от школьного и семейного насилия до природных катастроф и терактов. Спектр услуг пострадавшим расширяется, размер компенсаций увеличивается, помощь становится доступнее. Меньше бюрократии!

Закон позволяет больше помогать людям и меньше мешает чиновникам оказывать помощь населению. Бывало так, что чиновник ограничен законодательством, и даже если хотелось бы сделать больше, закон этому препятствует. Теперь подобные барьеры устранены. Руки чиновников развязаны для оказания помощи.

– На какую помощь в бюджете предусмотрено два миллиона евро?

– По статистике, около 15% жителей ЕС, или 75 млн человек, ежегодно становятся жертвами преступлений. В Эстонии в минувшем году 2% взрослого населения, или около 23 000 человек, пострадало от насильственных преступлений, еще 5% находились в ситуации угрозы, когда им угрожала какая-то опасность. Таким образом, наша целевая группа составляет 50–60 000 человек.

– Что для них изменится? На какую помощь пострадавшие могут претендовать?