КОМПЕНСАЦИИ ⟩ Департамент соцстрахования: закон больше не мешает помогать людям

– Куда нужно обращаться, чтобы получить поддержку?
– О совершенных преступлениях нас информируют все стороны: полиция, прокуратура, местные самоуправления, молодежные организации и центры.
Напрямую можно обращаться по круглосуточному номеру службы поддержки 116 006.
– На выплаты могут претендовать те, кому в результате преступления был нанесен серьезный ущерб здоровью, либо те, чьи близкие в результате происшествия погибли. Им положены компенсации от государства.
Суммы рассчитываются в каждом случае индивидуально. Размер максимальной выплаты – порядка 9 500 евро.
– Куда подавать ходатайства о компенсации? Насколько сложен этот процесс?
– Вся информация находится на сайте Департамента соцстрахования. Можно также уточнять информацию по телефону кризисной помощи или у районных специалистов, оказывающих помощь жертвам. В Таллинне они работают в трех крупнейших полицейских участках – на улицах Пинна, Рахумяэ и Пярнуском шоссе.
– Почему пострадавших – тысячи, а на помощь претендуют единицы? Не потому ли, что многое упирается в бюрократию? К тому же известно, что раньше из суммы компенсации вычитали другие пособия (например, по потере кормильца)…
– Сейчас эта проблема уже решена. Теперь компенсации выплачиваются в полном объеме, получение других пособий никак не влияет на размер данной выплаты. В рамках нового закона можно претендовать в том числе на выплату похоронного пособия в размере минимальной ставки заработной платы (725 евро – прим. ред.).
– На какую помощь могут рассчитывать агрессоры? С чем связано наличие такой возможности?