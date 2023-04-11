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КОМПЕНСАЦИИ ⟩ Департамент соцстрахования: закон больше не мешает помогать людям

До 10 000 евро жертвам кризисов
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Размер выплат жертвам кризисов расширяется
  • Получение других пособий – не преграда
  • Агрессоры стоят в очередях к специалистам

Почему жертв преступлений и кризисов – тысячи, а на выплаты претендуют единицы? С апреля вступил в силу новый Закон о помощи жертвам кризисных ситуаций, обусловленный европейскими нормами. Отныне пострадавшие смогут рассчитывать на более объемную поддержку. 

В бюджете на эти цели предусмотрено 2 млн евро. Кто может ходатайствовать о выплатах? Каковы суммы компенсаций? На что могут претендовать агрессоры? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Роман Крылов

Выдержки из беседы:

– Что меняет новый закон?

– Речь идет о помощи жертвам преступлений и кризисных ситуаций: от школьного и семейного насилия до природных катастроф и терактов. Спектр услуг пострадавшим расширяется, размер компенсаций увеличивается, помощь становится доступнее. Меньше бюрократии!

Закон позволяет больше помогать людям и меньше мешает чиновникам оказывать помощь населению. Бывало так, что чиновник ограничен законодательством, и даже если хотелось бы сделать больше, закон этому препятствует. Теперь подобные барьеры устранены. Руки чиновников развязаны для оказания помощи.

– На какую помощь в бюджете предусмотрено два миллиона евро?

– По статистике, около 15% жителей ЕС, или 75 млн человек, ежегодно становятся жертвами преступлений. В Эстонии в минувшем году 2% взрослого населения, или около 23 000 человек, пострадало от насильственных преступлений, еще 5% находились в ситуации угрозы, когда им угрожала какая-то опасность. Таким образом, наша целевая группа составляет 50–60 000 человек.

– Что для них изменится? На какую помощь пострадавшие могут претендовать?

– Услуги станут доступнее. Прежде всего речь идет о базовой услуге помощи жертвам. Им предоставляется специальное общение с профессионалами, которые  могут помочь пострадавшим. Это и моральная поддержка, и восстановление ущерба здоровью, и выплата компенсаций, и психологическая помощь. Последняя – самая популярная услуга.

– Куда нужно обращаться, чтобы получить поддержку?

– О совершенных преступлениях нас информируют все стороны: полиция, прокуратура, местные самоуправления, молодежные организации и центры.

Напрямую можно обращаться по круглосуточному номеру службы поддержки 116 006.

– Каковы размеры выплат?

– На выплаты могут претендовать те, кому в результате преступления был нанесен серьезный ущерб здоровью, либо те, чьи близкие в результате происшествия погибли. Им положены компенсации от государства.

Суммы рассчитываются в каждом случае индивидуально. Размер максимальной выплаты – порядка 9 500 евро.

– Куда подавать ходатайства о компенсации? Насколько сложен этот процесс?

– Вся информация находится на сайте Департамента соцстрахования. Можно также уточнять информацию по телефону кризисной помощи или у районных специалистов, оказывающих помощь жертвам. В Таллинне они работают в трех крупнейших полицейских участках – на улицах Пинна, Рахумяэ и Пярнуском шоссе.

– Почему пострадавших – тысячи, а на помощь претендуют единицы? Не потому ли, что многое упирается в бюрократию? К тому же известно, что раньше из суммы компенсации вычитали другие пособия (например, по потере кормильца)…

– Сейчас эта проблема уже решена. Теперь компенсации выплачиваются в полном объеме, получение других пособий никак не влияет на размер данной выплаты. В рамках нового закона можно претендовать в том числе на выплату похоронного пособия в размере минимальной ставки заработной платы (725 европрим. ред.).

– На какую помощь могут рассчитывать агрессоры? С чем связано наличие такой возможности?

– Это необходимо для обеспечения безопасности пострадавшей стороны. Благодаря помощи специалистов автор насилия начинает менять свое поведение. Это позволяет избежать рецидивов.

Специалистов, работающих с такими клиентами, – четверо на всю Эстонию. Мы перегружены работой, спрос на услугу большой. Время ожидания в очередях составляет до четырех недель. Мы занимаемся психосоциальным консультированием.

Подробнее в повторе!

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

Студия Postimees: объемы помощи жертвам кризисов заметно вырастут? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber
Студия Postimees: объемы помощи жертвам кризисов заметно вырастут? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber Фото: Madis Veltman
  • На какую помощь в бюджете предусмотрено 2 млн евро?
  • За счет чего расширился список компенсаций?
  • Диапазон кризисов: от семейного насилия до авиапроисшествий?
  • Увеличились ли размеры выплат? Куда подавать ходатайства?
  • Насколько сложен этот процесс? Что изменится к лучшему?
  • Почему жертв – тысячи, а на выплаты претендуют единицы?
  • Из суммы компенсации не будут вычитать другие пособия?
  • Какую помощь предоставляют агрессорам?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber 

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