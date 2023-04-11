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КОМПЕНСАЦИИ ⟩ Студия Postimees: объемы помощи жертвам кризисов заметно вырастут?

Комментарий Департамента соцстрахования
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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С апреля вступил в силу новый Закон о помощи жертвам кризисных ситуаций, обусловленный европейскими нормами. Отныне на объемную поддержку смогут рассчитывать пострадавшие от преступлений и катастроф. В бюджете на эти цели предусмотрено 2 млн евро. Кто может ходатайствовать о выплатах? Каковы суммы компенсаций? На что могут претендовать агрессоры?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Роман Крылов. Смотрите интервью в повторе!

  • На какую помощь в бюджете предусмотрено 2 млн евро?
  • За счет чего расширился список компенсаций?
  • Диапазон кризисов: от семейного насилия до авиапроисшествий?
  • Увеличились ли размеры выплат? Куда подавать ходатайства?
  • Насколько сложен этот процесс? Что изменится к лучшему?
  • Почему жертв – тысячи, а на выплаты претендуют единицы?
  • Из суммы компенсации не будут вычитать другие пособия?
  • Какую помощь предоставляют агрессорам?

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

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