С апреля вступил в силу новый Закон о помощи жертвам кризисных ситуаций, обусловленный европейскими нормами. Отныне на объемную поддержку смогут рассчитывать пострадавшие от преступлений и катастроф. В бюджете на эти цели предусмотрено 2 млн евро. Кто может ходатайствовать о выплатах? Каковы суммы компенсаций? На что могут претендовать агрессоры?
ВАЖНО ⟩ Студия Postimees: объемы помощи жертвам кризисов заметно вырастут?
14:00 Департамент социального страхования
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Роман Крылов. Смотрите интервью в 14:00!
- На какую помощь в бюджете предусмотрено 2 млн евро?
- За счет чего расширился список компенсаций?
- Диапазон кризисов: от семейного насилия до авиапроисшествий?
- Увеличились ли размеры выплат? Куда подавать ходатайства?
- Насколько сложен этот процесс? Что изменится к лучшему?
- Почему жертв – тысячи, а на выплаты претендуют единицы?
- Из суммы компенсации не будут вычитать другие пособия?
- Какую помощь предоставляют агрессорам?
Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.
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