ВАЖНО ⟩ Студия Postimees: объемы помощи жертвам кризисов заметно вырастут?

С апреля вступил в силу новый Закон о помощи жертвам кризисных ситуаций, обусловленный европейскими нормами. Отныне на объемную поддержку смогут рассчитывать пострадавшие от преступлений и катастроф. В бюджете на эти цели предусмотрено 2 млн евро. Кто может ходатайствовать о выплатах? Каковы суммы компенсаций? На что могут претендовать агрессоры?