Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 апреля: коалиция «обманщиков» состоялась, антивоенный пикет у посольства РФ, кому и как может помочь кинезиолог и неделя ресторанов в Юго-Восточной Эстонии
Сегодня в выпуске:
- Подписание коалиционного договора и первый день работы нового состава парламента. Почему это правительство уже называют обманщиками и каких новых налогов нам ожидать?
- Новости по Эстонии: какие вакансии можно найти на онлайн-ярмарке, сколько будет установлено новых почтовых автоматов и почему военных беженцев выселяют с корабля Tallink
- «Война рядом, не забывайте о ней!» - под такими лозунгами прошла очередная антивоенная акция возле российского посольства в Таллинне. Кто собрался на пикет и какие еще требования выдвигались - в нашем репортаже.
- Что такое кинезиология и с какими проблемами и недугами она может помочь справиться? Наша корреспондент посетила посвященный этому методу мастер-класс и опробовала его на себе
- Международная панорама: в России перехвачена крупная партия наркотиков, к чему привели масштабные потопы в Бразилии и новый экзотический "сотрудник полиции" в Калифорнии
- В самых самобытных регионах Юго-Восточной Эстонии - в Вырумаа и Сетомаа, - прошла традиционная кулинарная неделя. В ходе нее можно было отведать необычные традиционные для этих мест блюда. Что такое vatska, määdsä и hülpä, и каковы они на вкус, выяснял наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 апреля.