Социал-демократ Одинец: Партия реформ не ведет себя в коалиции как вредная старшая сестра

- Тут нужно различать два аспекта. С одной стороны, нужно понимать, что на нынешнюю минимальную зарплату, 725 евро, невозможно нормально прожить. Невозможно даже в удаленных регионах, где, быть может, жизнь подешевле. Мы говорим о повышении минимальной зарплаты за четыре года до 1100 евро, но даже на такую сумму сейчас можно позволить очень скромную жизнь.

Поэтому нам кажется, что решение этого вопроса нельзя отдавать только бизнесу. Нельзя, чтобы люди зависели только от того, готовы ли бизнесмены делиться своей прибылью со своими работниками. Государство тоже должно подавать свои сигналы, оно должно вмешиваться.

С другой стороны, я прекрасно понимаю озабоченность предприятий малого и среднего бизнеса, которые опасаются, что они будут не в состоянии платить такую зарплату. Но в этой связи мне вспоминаются слова одного предпринимателя, который выступал на экономической конференции, организованной нами перед выборами. Он сказал, что на его предприятии никто не получает зарплату меньше средней по Эстонии.

Он сказал, что ему было бы стыдно смотреть на себя в зеркало, если бы он платил кому-то меньше. Потому что это значило бы, что он плохой бизнесмен, так как хороший бизнесмен должен платить работникам столько, чтобы они могли позволить себе достойную жизнь. То есть даже среди предпринимателей есть разные мнения счет.