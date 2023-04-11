Существенное повышение налогов, зафиксированное в коалиционном договоре, стало неприятным сюрпризом для большой части общества, поэтому новую коалицию стали активно критиковать, но при этом, кажется, Социал-демократическую партию критикуют в наименьшей степени. О том, почему так происходит, о том, какие свои предвыборные обещания соцдемам удалось провести в коалиционный договор, а какие - нет, ведущий студии Postimees в 13:00 поговорит с членом правления Социал-демократической партии Эдуардом Одинцом.
В студии Postimees Эдуард Одинец: чем соцдемы пожертвовали в коалиционном договоре, на чем настояли?
- Кая Каллас сказала в радиоинтервью 10 апреля, что во время предвыборного периода не было налоговых дебатов по той причине, что их и нельзя было проводить, так как тему налогов нельзя по конституции выносить на референдум. Объяснения Каллас подвергли критике и профессиональные юристы, и даже некоторые ее соратники по Партии реформ. Считает ли Социал-демократическая партия, прямо говорившая о необходимости повысить налоги, что такие дебаты должны были состояться перед выборами?
- Социал-демократическая партия подтверждает, что новое правительство узаконит равенство браков. Принято считать, что из коалиционных партнеров наиболее осторожной партией в этом вопросе была Партия реформ. До выборов реформисты высказывались сдержанно, сейчас та же Кая Каллас, кажется, решительно настроена легализовать однополые браки. Не получается ли тут примерно как с налогами, в том смысле, что до выборов Партия реформ немного лукавила, а вот социал-демократы и тут были честны и последовательны?
- Кажется, что в коалиционный договор вошли и такие пункты, что идут вразрез с предвыборными установками соцдемов. Многие видные социал-демократы не раз говорили, что не поддерживают лишение прав голоса граждан России и Беларуси на муниципальных выборах, но в коалиционный договор вошел пункт о разработке правовой базы, которая могла бы позволить применить такую меру без изменения конституции. Отказались ли социал-демократы от своих первичных установок в этом вопросе под давлением партнеров?
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