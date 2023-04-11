В студии Postimees Эдуард Одинец: чем соцдемы пожертвовали в коалиционном договоре, на чем настояли?

- Кая Каллас сказала в радиоинтервью 10 апреля, что во время предвыборного периода не было налоговых дебатов по той причине, что их и нельзя было проводить, так как тему налогов нельзя по конституции выносить на референдум. Объяснения Каллас подвергли критике и профессиональные юристы, и даже некоторые ее соратники по Партии реформ. Считает ли Социал-демократическая партия, прямо говорившая о необходимости повысить налоги, что такие дебаты должны были состояться перед выборами?

- Социал-демократическая партия подтверждает, что новое правительство узаконит равенство браков. Принято считать, что из коалиционных партнеров наиболее осторожной партией в этом вопросе была Партия реформ. До выборов реформисты высказывались сдержанно, сейчас та же Кая Каллас, кажется, решительно настроена легализовать однополые браки. Не получается ли тут примерно как с налогами, в том смысле, что до выборов Партия реформ немного лукавила, а вот социал-демократы и тут были честны и последовательны?

- Кажется, что в коалиционный договор вошли и такие пункты, что идут вразрез с предвыборными установками соцдемов. Многие видные социал-демократы не раз говорили, что не поддерживают лишение прав голоса граждан России и Беларуси на муниципальных выборах, но в коалиционный договор вошел пункт о разработке правовой базы, которая могла бы позволить применить такую меру без изменения конституции. Отказались ли социал-демократы от своих первичных установок в этом вопросе под давлением партнеров?