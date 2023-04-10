Президент Карис выдвинул Каю Каллас кандидатом в премьер-министры

По словам президента Кариса, длившиеся месяц переговоры о формировании властного союза продемонстрировали общую волю трех политических партий к совместному управлению. «Это подтвердили мне все стороны, с которыми я разговаривал. Эти три партии имеют сильное большинство в парламенте - 60 голосов. Так что мне не нужно две недели, чтобы принять решение. Кроме того, я считаю, что новое правительство должно как можно скорее приступить к работе, потому что многое еще предстоит сделать», - сказал президент Карис.

«Назначаю председателя победившей на выборах в Рийгикогу Партии реформ Каю Каллас кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом по основам формирования будущего правительства. Надеюсь, что Рийгикогу предоставит Кае Каллас полномочия на формирование правительства», - сказал глава государства.

Президент Карис во вторник встретится с кандидатами в министры, выдвинутыми Партией реформ, партией «Ээсти 200» и социал-демократами. «После этих встреч я могу назначить - надеюсь, со спокойным сердцем - новое правительство», - добавил Карис.

Предыдущее правительство ушло в отставку

Премьер-министр Кая Каллас объявила об отставке правительства в понедельник на открытии сессии Рийгикогу 15-го созыва.

Каллас объявила, что в соответствии с конституцией нынешнее правительство, состоящее из Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества», уходит в отставку. Согласно закону, правительство уйдет в отставку после созыва нового состава Рийгикогу, но продолжит исполнять свои обязанности до приведения к присяге нового правительства.

Предыдущее правительство под руководством Каи Каллас вступило в должность 18 июля прошлого года и находилось у власти 267 дней. В программе действий Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии предусматривалось выполнение 109 задач в период с августа 2022 года по 6 апреля 2023 года. Из них 88 задач были выполнены, а 21 задача еще не решена, сообщил представитель правительства.

Наибольшее количество выполненных задач приходится на министра экономики и инфраструктуры (19 выполненных задач), министра культуры (10 выполненных задач) и министра внутренних дел (10 выполненных задач), а министр образования и науки, министр внутренних дел, министр социальной защиты, министр здравоохранения и труда и министр иностранных дел выполнили все задачи, предусмотренные программой действий правительства.

BNS