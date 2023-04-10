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Президент Карис выдвинул Каю Каллас кандидатом в премьер-министры

rus.postimees.ee
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Президент Карис предложил Кае Каллас как председателю победившей на выборах Партии реформ сформировать новое правительство.
Президент Карис предложил Кае Каллас как председателю победившей на выборах Партии реформ сформировать новое правительство. Фото: Raigo Pajula

Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая проинформировала главу государства об отставке нынешнего правительства в связи с новым составом Рийгикогу.

Учитывая договоренность Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии сформировать новую коалицию, президент Карис предложил Кае Каллас как председателю победившей на выборах Партии реформ сформировать новое правительство.

По словам президента Кариса, длившиеся месяц переговоры о формировании властного союза продемонстрировали общую волю трех политических партий к совместному управлению. «Это подтвердили мне все стороны, с которыми я разговаривал. Эти три партии имеют сильное большинство в парламенте - 60 голосов. Так что мне не нужно две недели, чтобы принять решение. Кроме того, я считаю, что новое правительство должно как можно скорее приступить к работе, потому что многое еще предстоит сделать», - сказал президент Карис.

«Назначаю председателя победившей на выборах в Рийгикогу Партии реформ Каю Каллас кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом по основам формирования будущего правительства. Надеюсь, что Рийгикогу предоставит Кае Каллас полномочия на формирование правительства», - сказал глава государства.

Президент Карис во вторник встретится с кандидатами в министры, выдвинутыми Партией реформ, партией «Ээсти 200» и социал-демократами. «После этих встреч я могу назначить - надеюсь, со спокойным сердцем - новое правительство», - добавил Карис.

Предыдущее правительство ушло в отставку

Премьер-министр Кая Каллас объявила об отставке правительства в понедельник на открытии сессии Рийгикогу 15-го созыва.

Каллас объявила, что в соответствии с конституцией нынешнее правительство, состоящее из Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества», уходит в отставку. Согласно закону, правительство уйдет в отставку после созыва нового состава Рийгикогу, но продолжит исполнять свои обязанности до приведения к присяге нового правительства.

Предыдущее правительство под руководством Каи Каллас вступило в должность 18 июля прошлого года и находилось у власти 267 дней. В программе действий Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии предусматривалось выполнение 109 задач в период с августа 2022 года по 6 апреля 2023 года. Из них 88 задач были выполнены, а 21 задача еще не решена, сообщил представитель правительства.

Наибольшее количество выполненных задач приходится на министра экономики и инфраструктуры (19 выполненных задач), министра культуры (10 выполненных задач) и министра внутренних дел (10 выполненных задач), а министр образования и науки, министр внутренних дел, министр социальной защиты, министр здравоохранения и труда и министр иностранных дел выполнили все задачи, предусмотренные программой действий правительства.

BNS

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