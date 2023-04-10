Стрельба в Луисвилле, Кентукки: пять погибших

Известно, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.

Полиция объявила, что ранены восемь человек, в том числе два полицейских. Двое раненых, в том числе один полицейский - в критическом состоянии.

Руководство полиции сообщило на пресс-конференции, что преступник открыл стрельбу в отделении банка Old National Bank.

«Мы думаем, что это был стрелок-одиночка, и то, что он сделал, связано с банком. Выясняется, что он раньше был там сотрудником», - сказал шеф местной полиции Пол Хамфри.

На видео с места событий видно, как вооруженные полицейские оцепляют коммерческий объект в этом районе.

На съемках с места событий также видны разбитые стекла и брошенные медицинские принадлежности.

На месте событий находятся также агенты ФБР, они помогают местной полиции, сообщило бюро в своем твиттере.

Инцидент случился в центре Луисвилла рядом с бейсбольным стадионом Луисвилл Слаггер Филд.

Губернатор Кентукки Энди Бешир едва не расплакался, когда сообщил журналистам, что один из убитых - его друг.

«Ужасно. Сегодня погиб мой очень близкий друг», - сказал губернатор, и, как передают репортеры, голос его дрогнул.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг призвал всех молиться за раненых и похвалил полицию за мгновенную реакцию на сообщения о стрельбе.

«Без сомнения, они своими действиями спасли людей», - сказал мэр.