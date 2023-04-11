Вчера после продолжительной и тяжелой болезни скончался топ-менеджер пищевой промышленности Эстонии Владимир Сапожнин, недавно отметивший 30 лет работы в этой отрасли. Только в феврале он получил от Министерства сельской жизни серебряный знак отличия за многолетний и самоотверженный вклад в развитие отечественной пищевой промышленности.
С 2017 года Владимир Сапожнин был председателем правления Dava Foods Estonia AS – крупнейшей в Эстонии фермы по производству яиц. Как топ-менеджер он на протяжении 30 лет участвовал в развитии пищевой промышленности Эстонии, делая это с непоколебимой самоотверженностью и упорным трудом в Coca-Cola, Saku Brewery, Fazer, Tallinna Külmhoone, NP Foods и Allied Domesq Spirit & Wine.
По словам главы Пищевого союза Сирье Потисепп, Сапожнин был человеком, который изменил и сформировал лицо многих эстонских предприятий пищевой промышленности для потребителей и партнеров. «В то же время он был преданным сторонником других областей. Выражаю соболезнования его семье, близким и коллегам», – сказала она.
Владимир Сапожнин был большим любителем культуры и музыки. Он поддерживал молодых эстонских музыкантов, обучающихся за границей, через Eesti Pillifond.