Скончался топ-менеджер пищевой промышленности Эстонии

С 2017 года Владимир Сапожнин был председателем правления Dava Foods Estonia AS – крупнейшей в Эстонии фермы по производству яиц. Как топ-менеджер он на протяжении 30 лет участвовал в развитии пищевой промышленности Эстонии, делая это с непоколебимой самоотверженностью и упорным трудом в Coca-Cola, Saku Brewery, Fazer, Tallinna Külmhoone, NP Foods и Allied Domesq Spirit & Wine.

По словам главы Пищевого союза Сирье Потисепп, Сапожнин был человеком, который изменил и сформировал лицо многих эстонских предприятий пищевой промышленности для потребителей и партнеров. «В то же время он был преданным сторонником других областей. Выражаю соболезнования его семье, близким и коллегам», – сказала она.