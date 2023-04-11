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СЕМЬ ПЯТНИЦ ⟩ Новые рассуждения Каллас о росте налогов и честных обещаниях

Брита-Мария Алас Тийна Лаура Киммель
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Члены Партии реформ Кая Каллас (стоит спиной) и Аннели Аккерманн подписывают коалиционное соглашение.
Члены Партии реформ Кая Каллас (стоит спиной) и Аннели Аккерманн подписывают коалиционное соглашение. Фото: Madis Veltman

Целый ворох ожидающих повышения налогов, обещанный коалиционным соглашением, стал неожиданностью для многих избирателей, поскольку в предвыборных программах политических партий - за исключением социал-демократов - об этом не было ни слова.

То тут, то там премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) приводит разные причины: либо прежний экономический прогноз был слишком оптимистичным, либо дебаты по налогам нельзя было вести из-за Конституции.

В этом контексте не имеет значения, нужно ли повышение налогов и сокращение расходов или нет, потому что причина возмущения избирателей и стрел критиков кроется, прежде всего, в неведении: почему о вещах не говорили, как есть, когда вывешивали предвыборные обещания на автобусных остановках? Почему только сейчас?

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