Звездный теннисист выступил в защиту россиян: не их вина, что они там родились

Недавно поступила информация, что российские и белорусские теннисисты могут принять участие в Уимблдонском турнире. В прошлом году легендарное британское соревнование стало единственным турниром Большого шлема, на котором были запрещены выступления спортсменов из стран-агрессоров. Однако после годичной паузы россиян и белорусов ждут обратно.

Возвращение этих спортсменов радует Рууда.

«В прошлом году мне было их жаль. Они никак не связаны с войной в Украине. Это не их вина, что они родились в России. Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сделали карьеру в поездках по всему миру. У них не было выбора, где родиться», - сказал Рууд в своем подкасте.

Для того, чтобы принять участие в Уимблдоне российским и белорусским спортсменам нужно соблюсти ряд условий. Они должны отказаться от символики своего государства. Кроме того, их финансирование не должно поступать от источников, связанных с российским правительством.

Как сказал Рууд, все теннисисты из России и Беларуси уважают эти требования и соответствуют всем критериям.