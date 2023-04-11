Два футболиста устроили драку после матча Ла Лиги

Дисциплинарная комиссия этот инцидент рассматривать не будет, но Алекс Баэна обратился в полицию.

Сообщается, что конфликт между футболистами начался еще в январе. Тогда Баэна в ходе кубкового матча ударил по ноге Федерико Вальверде и сказал: «Плачь теперь, когда твой сын не родится». (Жена уругвайского нападающего сообщала, что потеряла ребенка, который родился нежизнеспособным, но затем младенца удалось спасти).

Теперь Баэна вновь спровоцировал Вальверде, после чего последний дождался Баэну у автобуса и внятно объяснил, что больше не нужно обсуждать его семью.

После того, как заявление в полицию было написано, Алехандро Баэна опубликовал в своем «Твиттере» следующее заявление:

«В прошлую субботу коллега напал на меня после матча с «Реалом». После этого последовали заявления, в которых говорилось, что я якобы пожелал боли его родственникам. С тех пор обвинение, конечно же, не было подкреплено никакими доказательствами. В оправдание нападения было использовано несчастье игрока, и это ложь, которая ранит сильнее, чем удары. Ущерб, который наносится мне и моей семье, неоправдан и непоправим: я сталкиваюсь с угрозами, оскорблениями и даже пожеланиями смерти моей семье.