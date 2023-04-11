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Этот день в истории: 25 лет назад в Эстонии произошел дерзкий налет на ювелирный магазин

Rus.Postimees
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Ограбление.
Ограбление. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

11 апреля 1998 года произошло крупнейшее в Эстонии разбойное нападение на ювелирный магазин. Преступники завладели драгоценностями на сумму почти три миллиона крон.

Добычей грабителей в основном стали браслеты с бриллиантами, цена которых в то время колебалась в районе 8000-10 000 крон. По словам работников ювелирного магазина на Ратушной площади в Таллинне, на который был совершен дерзкий налет, самые дорогие украшения все-таки удалось сберечь, так как они находились вблизи окон. 

Злоумышленники угрожали охраннику, который к тому же был бывшим полицейским, и продавщице оружием. Они связали их руки клейкой лентой, а затем забрали драгоценности с прилавков. Узнав местонахождение ключа от сейфа, они опустошили и его. 

Покидая ювелирный магазин, один из преступников сказал, что черный ход ювелирного магазина заминирован и поэтому его работникам нет смысла звонить в полицию. Кроме того, один из организаторов разбойного нападения мог быть в полицейской форме.

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