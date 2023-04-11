Этот день в истории: 25 лет назад в Эстонии произошел дерзкий налет на ювелирный магазин

Добычей грабителей в основном стали браслеты с бриллиантами, цена которых в то время колебалась в районе 8000-10 000 крон. По словам работников ювелирного магазина на Ратушной площади в Таллинне, на который был совершен дерзкий налет, самые дорогие украшения все-таки удалось сберечь, так как они находились вблизи окон.

Злоумышленники угрожали охраннику, который к тому же был бывшим полицейским, и продавщице оружием. Они связали их руки клейкой лентой, а затем забрали драгоценности с прилавков. Узнав местонахождение ключа от сейфа, они опустошили и его.