«Левадия» уверенно обыграла «Калев» со счётом 2:0

С первых минут встречи бело-зелёные захватили инициативу: не прошло и четвери часа, как счёт в игре был открыт. Вратарь «Калева» после удара Эдгара Тура неудачно отбил мяч перед собой и оказавшийся рядом Александр Закарлюка первым сыграл на добивании и открыл счёт – 1:0.

Далее уже в четвёртый раз в этом сезоне отличился Эрнест Аджири, отправивший мяч в нижний угол ворот примерно с 18 метров, счёт стал 2:0. Во втором тайме голов забито не было и матч так и завершился со счётом 2:0 в пользу «Левадии».