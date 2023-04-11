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Бывший соперник Шумахера выразил сожаление о легенде F1

rus.postimees.ee
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Дэймон Хилл.
Дэймон Хилл. Фото: Xpb

Старый соперник семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Дэймон Хилл поделился своими глубокими сожалениями по поводу легенды Формулы-1. Чемпион мира 1996 года хотел бы познакомиться с Шумахером ближе, но признает, что этого может никогда не случиться.

Шумахер и Хилл, между которыми восемь лет разницы в возрасте, в 1994 году жестко боролись в серии F1 за титул чемпиона мира. Тогда Шумахер стал первым, выиграв первый титул чемпиона мира в своем четвертом сезоне F1. Но победа была очень скандальной и до сих пор неясно, что же на самом деле случилось – как говорят, на последнем этапе Шумахер намеренно столкнулся с Хиллом и специально устроил аварию, чтобы выбить конкурента с трассы.

Сейчас Хилл рассказал The Sun, что хотел бы научиться лучше понимать Михаэля Шумахера. 54-летний немец с 2013 года из-за произошедшей на лыжном склоне трагедии находится в коме и никто не знает правды о его нынешнем состоянии.

«Я бы хотел его лучше понимать. Но сейчас это невозможно. Это просто очень грустно, то, что произошло с Михаэлем», - сказал Хилл.

Он рассказал, что друзьями они с Шумахером не были.

«У меня не было особых поводов с ним общаться. Я завершил карьеру, он продолжил соревноваться. Когда оба были на трассе, то становились соперниками. Я не думаю, что он был заинтересован в налаживании контакта. Жаль», - сказал Хилл.

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