Бывший соперник Шумахера выразил сожаление о легенде F1

Шумахер и Хилл, между которыми восемь лет разницы в возрасте, в 1994 году жестко боролись в серии F1 за титул чемпиона мира. Тогда Шумахер стал первым, выиграв первый титул чемпиона мира в своем четвертом сезоне F1. Но победа была очень скандальной и до сих пор неясно, что же на самом деле случилось – как говорят, на последнем этапе Шумахер намеренно столкнулся с Хиллом и специально устроил аварию, чтобы выбить конкурента с трассы.

Сейчас Хилл рассказал The Sun, что хотел бы научиться лучше понимать Михаэля Шумахера. 54-летний немец с 2013 года из-за произошедшей на лыжном склоне трагедии находится в коме и никто не знает правды о его нынешнем состоянии.

«Я бы хотел его лучше понимать. Но сейчас это невозможно. Это просто очень грустно, то, что произошло с Михаэлем», - сказал Хилл.

Он рассказал, что друзьями они с Шумахером не были.