ФОТО ⟩ Недалеко от Таллинна продается уютное семейное гнездышко

На земельном участке площадью 1675 м2 расположены дом, сарай и даже собачья будка. На первом этаже деревянного дома находятся прихожая, мастерская, гостиная, санузел с душем и туалетом и кухня. Этажом выше расположены две спальни, одна из которых имеет выход на балкон. Перед домом имеется крытая терраса, а позади дома - такая же, но без крыши.