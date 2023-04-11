ФОТО ⟩ Недалеко от Таллинна продается уютное семейное гнездышко

На земельном участке площадью 1675 м2 расположены дом, сарай и даже собачья будка. На первом этаже деревянного дома находятся прихожая, мастерская, гостиная, санузел с душем и туалетом и кухня. Этажом выше расположены две спальни, одна из которых имеет выход на балкон. Перед домом имеется крытая терраса, а позади дома - такая же, но без крыши.
Стены дома сложены из бревен, крыша сначала покрыта профнастилом и отделана дранкой. Внутренние стены дома и потолочные перекрытия также деревянные. Фундамент утеплен.
Дом отапливается с помощью аккумулирующей тепло печи, электрических радиаторов и воздушного теплового насоса. В прихожей и душевой полы с подогревом, на кухне установлена дровяная плита. Покупателю оставляют встроенную мебель и кухонную мебель с керамической плитой, духовкой и посудомоечной машиной.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.