Ева Пунш ⟩ Как я полюбила EKRE и перестала беспокоиться за Эстонию

Про языки, кстати, как-то услышала мнение, что высшее образование на эстонском – это миф, разве что на уровне бакалавра, потому что для магистратуры уже нет учебников на эстонском. Меня это очень заинтересовало, спросила у знакомых тартуских магистрантов и докторантов – правда ли, что на высшую ступень учебники только на английском. Знакомая пожала плечами: «Почему именно на английском, мне научный руководитель мог дать книжку на итальянском, это мои проблемы, у меня же магистратура, я должна уметь получать информацию из любого источника».

Но вот недавно на одном рекрутинговом сайте была вакансия от Силламяэской эстонской школы, искали учителя английского языка, в требованиях было: магистр, эстонский С1, английский В1. Русскоязычную общественность в фейсбуке разорвало: «вот какое отношение к Ида-Вирумаа, главное, чтобы эстонский знал, а знает ли английский — неважно». Так как я прекрасно знаю эту школу и уровень английского там, я пыталась сказать в оправдание: «ну ребята, степень магистра уже не подразумевает низкий уровень английского, ну вы чего!», – и только одна моя знакомая написала письмо в школу и ей ответили: «да, спасибо, это была ошибка, опечатка, уже исправляем».

Возможно кстати, что Эстония так долго проявляла терпимость к русскоязычному школьному образованию, потому что мало кто мог поверить, что полноценное школьное образование означает один-единственный язык.