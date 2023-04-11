Ева Пунш ⟩ Как я полюбила EKRE и перестала беспокоиться за Эстонию

Большинства у консерваторов в Эстонии не будет никогда, но при этом у партии EKRE, которая иногда удивляет причудами, есть своя вполне понятная миссия, пишет публицист Ева Пунш.
Первое знакомство с политикой EKRE состоялось благодаря информационному письму партии, которое было кинуто в мой почтовый ящик в Силламяэ в 2015 году. Это было в принципе первое письмо на эстонском языке, которое я получила (для Силламяэ информация на эстонском и правда редкость), поэтому читала я его с большим любопытством.
Традиционные ценности. Христианские ценности. Сокращение потока иммигрантов. Возвращение уехавших эстонцев. Поощрение рождаемости. Порицание абортов. Значение семьи, формулировка семьи исключительно как союз мужчины и женщины. Централизация политики, защита от федерализации ЕС.
О! Вишенка на торте – возвращение «смертной казни», что, на мой взгляд, не очень-то монтируется с «христианскими ценностями». С другой стороны, Эстония же – самая атеистическая страна Европы, а возможно и во всем мире. И самое странное, что в 21 веке в Эстонии из христианских конфессии паству набирает скорее православие, чем более традиционное для Эстонии лютеранство. Мои друзья в почтенном возрасте, разумеется, посещают церкви в рождественские и пасхальные праздники, только не церковные службы, а концерты, которые проводятся в церквях различных конфессий. Такая традиция.
Еще любопытный факт, что неоязыческим движениям в Эстонии по статистике симпатизируют около 11% населения, да-да, я про Таарауск и Маауск, нет, речь не о том, что 11% является участниками этих движений, но... симпатизируют, что бы это ни значило.
Так что еще вопрос, что такое «традиционные ценности Эстонии». Да, в Эстонии ценятся традиции, их не выносят как пыльное знамя на парад раз в год, но используют и в повседневной жизни, и в торжественной ее части.
На правительственных приемах, других официальных мероприятиях государственного уровня можно увидеть людей в традиционной (народной) одежде, и это не смотрится маскарадом. Нет, вполне органично, уместно. Ни для кого не секрет, что главный и самый народный праздник в Эстонии – это Jaanipäev, праздник летнего солнцестояния, торжество белых ночей со множеством языческих ритуалов и смыслов. В Эстонии очень популярны певческие праздники, и это удивительное сочетание традиций и современных технологий (например, в вопросе организации и технического оснащения).
Для меня настоящая Эстония во всем – это сочетание традиций и инноваций.
Помню, как я помогала делать дочери домашнее задание, и там были вопросы по разным регионам Эстонии, чем они примечательны. Особые узоры в вязке, специфическая уникальная еда, беспилотные автобусы – и все в одном ряду. А еще были вопросы – по районам Таллинна. Вот, например, чем примечательно Каламая? Деревянные домики с печным отоплением, веганские кафе для хипстеров и роботы-курьеры на каждом шагу.
Это прекрасный симбиоз. Живешь в дощатой мансарде, топишь печь дровами – полное ощущение XIX века, но пиццу и суши тебе привозит «автоматизированный чемоданчик».
Эстонии удается сочетать с настоящим и прошлое, и будущее, это дорогого стоит. Страна безусловно ценит свои традиции, культуру, язык, но при этом устремлена в будущее.
Когда живешь в Эстонии, быстро привыкаешь – к «цифровому комфорту», но путешествуя, например, в «старую Европу», – не перестаешь удивляться – бумажной бюрократии в Германии, отсутствию WIFI в скоростных французских поездах, невозможностью оплатить картой покупку меньше пяти евро (например!).
Про языки, кстати, как-то услышала мнение, что высшее образование на эстонском – это миф, разве что на уровне бакалавра, потому что для магистратуры уже нет учебников на эстонском. Меня это очень заинтересовало, спросила у знакомых тартуских магистрантов и докторантов – правда ли, что на высшую ступень учебники только на английском. Знакомая пожала плечами: «Почему именно на английском, мне научный руководитель мог дать книжку на итальянском, это мои проблемы, у меня же магистратура, я должна уметь получать информацию из любого источника».
Но вот недавно на одном рекрутинговом сайте была вакансия от Силламяэской эстонской школы, искали учителя английского языка, в требованиях было: магистр, эстонский С1, английский В1. Русскоязычную общественность в фейсбуке разорвало: «вот какое отношение к Ида-Вирумаа, главное, чтобы эстонский знал, а знает ли английский — неважно». Так как я прекрасно знаю эту школу и уровень английского там, я пыталась сказать в оправдание: «ну ребята, степень магистра уже не подразумевает низкий уровень английского, ну вы чего!», – и только одна моя знакомая написала письмо в школу и ей ответили: «да, спасибо, это была ошибка, опечатка, уже исправляем».
Возможно кстати, что Эстония так долго проявляла терпимость к русскоязычному школьному образованию, потому что мало кто мог поверить, что полноценное школьное образование означает один-единственный язык.
А, возвращаясь к теме EKRE, насчет школьного образования на эстонском – я полностью и абсолютно с ними согласна. Потому что образование на эстонском не отменяет, а наоборот приветствует и другие языки: английский по умолчанию, как первый иностранный, но далее – везде – финский, шведский, немецкий, французский, русский. Меня только немного удручает русский как второй иностранный язык – в эстонских школах, где учатся и русскоязычные дети. Иногда это единственный вариант второго иностранного, без выбора. Вот это грустно, потому что учить домашний язык в качестве иностранного – история бессмысленная, трата времени и других ресурсов.
Эстонский язык обучения – на этом пункте наше согласие с EKRE заканчивается. Но при этом я не разделяю обеспокоенность некоторых своих друзей – тем, что EKRE когда-нибудь наберет большинство, наведет свой «новый старый порядок» и так далее. Один мой друг, кстати, убежал из Эстонии в панике после выборов-2019. EKRE на тех выборах в Рийгикогу получила 17,8%.
Ну и хорошо! Проценты, полученные центристами тогда, меня обеспокоили куда больше. А вот традиционное, даже консервативное, получающее до 20% поддержки – ну это норма.
Когда я училась в киноинституте, у меня был курс теории восприятия. Так вот, зрительский успех гарантирован фильму, в котором 20% будет повторением давно знакомого, известного, а 80% уже новое, новаторское, неизведанное.
Такое соотношение успешно и в политике.
Это же прекрасно, что весомая часть эстонского избирателя ставит во главу углу – сохранение традиций. Потому что даже новаторы не готовы отказываться от традиций. Знание традиций, корней – оно дает нам силы на рывок вверх. Но большинства консерваторов в Эстонии не будет никогда, потому что это по-настоящему современная страна, живущая вперед, в будущее.
А EKRE я не только не боюсь, но и люблю нежно. Традиция мужчин носить шляпы – это очень красиво.