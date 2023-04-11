Эксперт: должна быть возможность на время кризиса снижать минимальную зарплату

Сейчас, по словам Реало, на переговорах между работодателями и профсоюзами минимальную зарплату увеличивают исходя из целевого показателя в 50% от средней медианной зарплаты – Кай Реало считает такое соотношение достаточным.

Если же договариваться о более высокой минималке, то в соглашении работодателей и профсоюзов должны быть прописаны дополнительные пункты, позволяющие снижать ее во время неожиданных кризисов, считает она.

В целом Реало осталась довольна коалиционным договором, за одним исключением: она не увидела в нем базы для экономического роста