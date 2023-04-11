Эксперт: должна быть возможность снижать минимальную зарплату на время кризиса

Кай Реало, председатель Совета Центрального союза работодателей и глава компании по переработке отходов Ragn-Sells, считает, что если минимальная зарплата в Эстонии будет увеличена до 60% от медианной зарплаты (как это записано в коалиционном соглашении), то должна быть и возможность снижать минималку в условиях кризиса, пишет dv.ee.
Сейчас, по словам Реало, на переговорах между работодателями и профсоюзами минимальную зарплату увеличивают исходя из целевого показателя в 50% от средней медианной зарплаты – Кай Реало считает такое соотношение достаточным.
Если же договариваться о более высокой минималке, то в соглашении работодателей и профсоюзов должны быть прописаны дополнительные пункты, позволяющие снижать ее во время неожиданных кризисов, считает она.
В целом Реало осталась довольна коалиционным договором, за одним исключением: она не увидела в нем базы для экономического роста
Напомним, согласно заключенному в субботу коалиционному соглашению, правительство «поставит целью» в мае этого года довести минимальную зарплату до 60% от медианной.