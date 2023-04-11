Запрет на участие в выборах без категории эстонского и тормоз для миграции: Рийгикогу рассмотрит законопроекты EKRE

EKRE хочет внести изменения в Закон об иностранцах, чтобы остановить приток дешевой рабочей силы в Эстонию и прекратить обучение на английском языке в эстонских университетах за счет эстонского налогоплательщика.

Партия хочет изменить Закон о выборах в органы местного самоуправления таким образом, чтобы право голоса на муниципальных выборах имели только граждане Эстонии и ЕС.

EKRE также хочет, чтобы кандидаты на выборах в местное самоуправление знали эстонский язык в соответствии с языковым уровнем C1, установленным Законом о языке.

Партия предлагает увеличить ставки штрафов за нарушение Закона о языке, потому что, по мнению членов партии, нынешних символических штрафов недостаточно, чтобы заставить людей и компании соблюдать этот закон.

По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, проекты были переданы в Рийгикогу в надежде, что новое правительство постоит за выживание и качество жизни эстонского народа.