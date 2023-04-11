Фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) внесла в Рийгикогу предложения ограничить приток дешевой иностранной рабочей силы в страну, обеспечить право голоса на муниципальных выборах только гражданам Эстонии и повысить статус эстонского языка в обществе.
Запрет на участие в выборах без категории эстонского и тормоз для миграции: Рийгикогу рассмотрит законопроекты EKRE
EKRE хочет внести изменения в Закон об иностранцах, чтобы остановить приток дешевой рабочей силы в Эстонию и прекратить обучение на английском языке в эстонских университетах за счет эстонского налогоплательщика.
Партия хочет изменить Закон о выборах в органы местного самоуправления таким образом, чтобы право голоса на муниципальных выборах имели только граждане Эстонии и ЕС.
EKRE также хочет, чтобы кандидаты на выборах в местное самоуправление знали эстонский язык в соответствии с языковым уровнем C1, установленным Законом о языке.
Партия предлагает увеличить ставки штрафов за нарушение Закона о языке, потому что, по мнению членов партии, нынешних символических штрафов недостаточно, чтобы заставить людей и компании соблюдать этот закон.
По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, проекты были переданы в Рийгикогу в надежде, что новое правительство постоит за выживание и качество жизни эстонского народа.
«Новая власть начала с того, что солгала своему народу, планируя ввести налог, о котором не упоминалось в предвыборной кампании. Среди прочего, Кая Каллас пообещала в своем рекламном ролике, что сине-черно-белый флаг продолжит развеваться на вершине башни Длинного Германа. Поддерживая наши законопроекты Партия реформ может показать, что речь о сине-черно-белом флаге не была такой же гнусной ложью, как остальная часть их кампании», - сказал Хельме.