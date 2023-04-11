Лучшая диск-гольфистка мира эстонка Кристин Таттар получила уникальную награду

Кристин Таттар, лучшая диск-гольфистка мира, вновь одержала победу – на этот раз на прошедшем в Нэшвилле (США) крупном турнире DGPT Music City Open.
Таттар, которая демонстрировала стабильно хорошие выступления, оставила свой лучший состязательный тур на последний день. Занимавшая вплоть до решающего дня второе место эстонка не оставила соперницам ни малейшего шанса.
В последний день Таттар без особых проблем прошла первые 15 корзин, причем забросила шесть берди. В итоге она записала себе -7 очков, это лучший результат за выходные в женской конкуренции. Этим результатом она обеспечила себе уверенное первое место, опередив на пять бросков и мировую рекордсменку Дженнифер Аллен и Мэси Веледиаз. Второй эстонкой, участвовавшей в соревнованиях, была Кейти Тятте, она заняла 18-е место.
На соревнованиях Music City Open Кристин Таттар, кроме призовых в объеме 4500 долларов, ожидал и необычный трофей – она получила в качестве приза гитару.
Kristin Tattar wins a Kristin Guitar 🎸 pic.twitter.com/FLltr1J6pA— Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) April 9, 2023