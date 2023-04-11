Лучшая диск-гольфистка мира эстонка Кристин Таттар получила уникальную награду

В последний день Таттар без особых проблем прошла первые 15 корзин, причем забросила шесть берди. В итоге она записала себе -7 очков, это лучший результат за выходные в женской конкуренции. Этим результатом она обеспечила себе уверенное первое место, опередив на пять бросков и мировую рекордсменку Дженнифер Аллен и Мэси Веледиаз. Второй эстонкой, участвовавшей в соревнованиях, была Кейти Тятте, она заняла 18-е место.