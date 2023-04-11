Партия правых: новое правительство махнуло рукой на экономический рост

«За счет мер, согласованных партнерами по правящей коалиции, финансовое положение государство не улучшить. Дефицит государственного сектора стал настолько большим, что его уже нельзя покрыть только за счет экономического роста и повышения налогов, – заявила председатель Партии правых Лавли Перлинг. – Людей ожидает не только внезапное повышением как минимум пяти-шести различных налогов, но в коалиционном соглашении также скрыто еще больше налогов, например, мы можем ожидать введения новых налогов в сфере охраны окружающей среды».

Помимо отказа от принципа налогового мира, по мнению правых, самым опасным для будущего Эстонии является то, что коалиционное соглашение не имеет целей, связанных с экономическим ростом, новыми рабочими местами или созданием ценности.

«Новое правительство махнуло рукой на экономический рост, у правящей коалиции есть семь приоритетов, но среди них нет развития экономики Эстонии и предпринимательства, конкурентоспособности, предпринимательства и создания рабочих мест, они полностью отсутствуют. Даже в главе об экономическом росте и инновациях нет цели экономического роста, — отметила Лавли Перлинг. – Наоборот, с увеличением налогового бремени, дополнительного налогообложения и повышения минимальной заработной платы экономическая среда, перспективы Эстонии по привлечению иностранных инвестиций и возможности создания новых рабочих мест будут значительно ухудшаться».