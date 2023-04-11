Партия правых: новое правительство махнуло рукой на экономический рост

Правление партии правых, собравшееся в понедельник вечером, дало резкую оценку коалиционному соглашению нового правительства, заявив, что оно приведет к самому большому повышению налогов с момента обретения независимости, но в то же время в документе отсутствует план по развитию экономики и созданию рабочих мест.
«За счет мер, согласованных партнерами по правящей коалиции, финансовое положение государство не улучшить. Дефицит государственного сектора стал настолько большим, что его уже нельзя покрыть только за счет экономического роста и повышения налогов, – заявила председатель Партии правых Лавли Перлинг. – Людей ожидает не только внезапное повышением как минимум пяти-шести различных налогов, но в коалиционном соглашении также скрыто еще больше налогов, например, мы можем ожидать введения новых налогов в сфере охраны окружающей среды».
Помимо отказа от принципа налогового мира, по мнению правых, самым опасным для будущего Эстонии является то, что коалиционное соглашение не имеет целей, связанных с экономическим ростом, новыми рабочими местами или созданием ценности.
«Новое правительство махнуло рукой на экономический рост, у правящей коалиции есть семь приоритетов, но среди них нет развития экономики Эстонии и предпринимательства, конкурентоспособности, предпринимательства и создания рабочих мест, они полностью отсутствуют. Даже в главе об экономическом росте и инновациях нет цели экономического роста, — отметила Лавли Перлинг. – Наоборот, с увеличением налогового бремени, дополнительного налогообложения и повышения минимальной заработной платы экономическая среда, перспективы Эстонии по привлечению иностранных инвестиций и возможности создания новых рабочих мест будут значительно ухудшаться».
Партия правых видит рискованную тенденцию в фискальной политике, направленной на налогообложение, которая приведет к долгосрочной депрессии экономики Эстонии, поставит под угрозу рабочие места людей и подорвет международную конкурентоспособность Эстонии.
«Ни одно из включенных в соглашение повышений налогов не является временным или срочным, если расходы государства не будут значительно сокращены, а дыры латать за счет повышения налогов, такая тенденция сохранится. То есть нас ждет еще большее увеличение налогов. Есть основания опасаться, что реальное увеличение налогового бремени в ближайшие четыре года будет более масштабным, чем показывают нынешние расчеты», – добавил член правления Партии правых Сийм Кийслер.
«Хотя меры жесткой экономии обсуждались и в начале коалиционных переговоров, в договор они вошли в крайне общих чертах, никаких конкретных обещаний там не содержится. Однако люди и компании будут обременены совершенно новыми налогами и повышением налогов. В планах также обложить налогом как потребление, так и владение недвижимостью», – сказал он.
В Эстонии левое правительство, и в будущем налоги продолжат расти, считают в Партии правых, которая в очередной раз призывает правительство сократить расходы государственного сектора и начать государственную реформу.