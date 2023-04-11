На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

В этом году максимально допустимая скорость на четырехполосных автомагистралях с раздельным направлением движения будет увеличена, на двухполосных дорогах максимальная разрешенная скорость останется на уровне 90 км/ч, а на дорогах 2+1 - 100 км/ч.

При хороших дорожных условиях и в светлое время суток на участке Козе-Выыбу шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа с 11 апреля разрешено движение со скоростью до 120 км/ч. В темное время суток, при ухудшении дорожных условий, при высокой интенсивности движения или неработающих электронных знаках максимальная разрешенная скорость движения составляет 110 км/ч.

На новом участке Выыбу-Мяо первоначально будет действовать ограничение скорости 110 км/ч, летом оно будет увеличено до 120 км/ч, как только на участке начнут работать электронные знаки.

На участке Лаагри-Ээсмяэ шоссе Таллинн-Пярну-Икла в светлое время суток разрешена максимальная скорость 110 км/ч. Максимально допустимая скорость движения составляет 100 км/ч в темное время суток или при интенсивном движении.

По сравнению с прошлым годом, добавлен новый участок 2+2 Кяревере-Кардла, где зимой можно было ехать со скоростью до 100 км/ч, а теперь со скоростью с 110 км/ч.

Всего этой весной разрешенная скорость движения будет повышена до 120 км/ч на 84,5 км, до 110 км/ч на 318,2 км и до 100 км/ч на 59,7 км.