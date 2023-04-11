Германия не хочет принимать российских спортсменов, несмотря на допуск МОК

Нэнси Фезер назвала возможность участия спортсменов из России и Беларуси «плевком в лицо украинским спортсменам».

«Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян», – подчеркнула она.

В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадали бы немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.