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Германия не хочет принимать российских спортсменов, несмотря на допуск МОК

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Нэнси Фезер.
Нэнси Фезер. Фото: CHRISTIAN MANG

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в понедельник, что её ведомство может отказать российским спортсменам в получении виз для участия в соревнованиях, даже если они будут туда официально допущены, пишет svoboda.org. По словам министра, Германия не станет принимать российских спортсменов, даже если это разрешит Международный олимпийский комитет. 

Нэнси Фезер назвала возможность участия спортсменов из России и Беларуси «плевком в лицо украинским спортсменам».

«Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян», – подчеркнула она.

В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадали бы немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Условием допуска для спортсменов является отсутствие поддержки войны с их стороны и отсутствие связей с армиями и силовыми структурами своих государств.

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