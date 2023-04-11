Эксперты: за что готовы платить покупатели квартир в новостройках

На ожившем рынке недвижимости покупатели снова стали интересоваться новостройками, а энергоэффективность и экологичность решений стали новыми аргументами в пользу продажи.
«Самый важный критерий при покупке жилья - расположение и инфраструктура района. Однако, если вы посмотрите на статистику портала Kinnisvara24, то по сравнению с предыдущими годами количество потенциальных покупателей, которые указывают в окне поиска свое желание получить жилье класса энергоэффективности A или B, увеличилось на 35%», - сказал руководитель по маркетингу портала недвижимости Kinnisvara24 Мартин Матсберг.
Руководитель отдела продаж девелоперской компании Endover Олари Вокк также признал, что в последнее время покупатели жилья стали уделять больше внимания экологическим аспектам.
«Если несколько лет назад выбиралась более доступная квартира с более низким классом энергопотребления и более простыми технологическими решениями, то сегодня все чаще предпочтение отдается жилищу с высоким классом энергопотребления, энергосберегающими решениями и системой отопления, и люди готовы платить за это больше», - добавил Вокк.
По словам застройщика, для покупателей становится важнее, чтобы все необходимое для жизни находилось рядом с домом.
«Если вы не хотите провести свою жизнь в пробках, а также больше, чем раньше, учитываете свой экологический след, вам подходит новая концепция 15-минутного соседства», - сказал Вокк. Также высоко ценится близость к дому зеленых зон.
Нынешняя рыночная ситуация и более бережное отношение к окружающей среде заставили людей снова отдать предпочтение квартирам меньшего размера. Вместо четырехкомнатной квартиры площадью 100 м2 выбирают квартиры площадью 80 м2 с функциональной планировкой.
«Например, самые популярные четырехкомнатные квартиры в новостройке Rocca Towers имеют площадь 77 м2. Благодаря продуманной планировке здесь есть три спальни, два санузла с душем, подсобное помещение, гардеробная и, как бонус, балкон», - описал Вокк новую планировку. Жилье меньшего размера дешевле, и затраты на его содержание также ниже.
Девелоперы также больше исходят из того, что вместо строительства нового здания экологичнее полностью реконструировать старый дом, превратив его в строение с более высоким классом энергопотребления.
«При анализе новых девелоперских проектов можно заметить, что застройщики все больше внимания уделяют энергоэффективности систем отопления», - добавил руководитель по маркетингу Kinnisvara24. Например, проект Endover Riviera Viimsi вызвал повышенный интерес, помимо того, что он расположен непосредственно на берегу моря, благодаря экологически чистому и экономичному решению - земляному отоплению.
В апреле в Эстонии в очередной раз пройдет крупная кампания по продаже нового жилья Värsked maasikad («Свежая клубника»), в ходе которой потенциальные покупатели получат специальные предложения. Всего в кампании участвуют 25 девелоперских компаний с 42 проектами. Энергоэффективность является одним из ключевых слов всех этих проектов.