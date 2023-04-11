Эксперты: за что готовы платить покупатели квартир в новостройках

«Самый важный критерий при покупке жилья - расположение и инфраструктура района. Однако, если вы посмотрите на статистику портала Kinnisvara24, то по сравнению с предыдущими годами количество потенциальных покупателей, которые указывают в окне поиска свое желание получить жилье класса энергоэффективности A или B, увеличилось на 35%», - сказал руководитель по маркетингу портала недвижимости Kinnisvara24 Мартин Матсберг.

Руководитель отдела продаж девелоперской компании Endover Олари Вокк также признал, что в последнее время покупатели жилья стали уделять больше внимания экологическим аспектам.

«Если несколько лет назад выбиралась более доступная квартира с более низким классом энергопотребления и более простыми технологическими решениями, то сегодня все чаще предпочтение отдается жилищу с высоким классом энергопотребления, энергосберегающими решениями и системой отопления, и люди готовы платить за это больше», - добавил Вокк.

По словам застройщика, для покупателей становится важнее, чтобы все необходимое для жизни находилось рядом с домом.

«Если вы не хотите провести свою жизнь в пробках, а также больше, чем раньше, учитываете свой экологический след, вам подходит новая концепция 15-минутного соседства», - сказал Вокк. Также высоко ценится близость к дому зеленых зон.

Нынешняя рыночная ситуация и более бережное отношение к окружающей среде заставили людей снова отдать предпочтение квартирам меньшего размера. Вместо четырехкомнатной квартиры площадью 100 м2 выбирают квартиры площадью 80 м2 с функциональной планировкой.