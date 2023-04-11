С начала апреля в Украине убиты 44 мирных жителя, 119 ранены. Общее число гражданских жертв развязанной Путиным войны выросло до 22 734 убитых и раненых.
Одиннадцать женщин погибли, трое детей ранены с начала апреля
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 9 апреля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 22 734 жертвы среди гражданского населения в стране: 8 490 убитых и 14 244 раненых», - сказано в последней сводке от ведомства Фолькера Тюрка.
Таким образом за неделю с предыдущего отчета ООН, гражданских жертв стало больше на 127 человек.
ООН подтверждает убийства 501 ребенка, 3817 мужчин, 2261 женщин и еще 1911 совершеннолетних, чей пол пока не установлен.
Подавляющее большинство жертв фиксируется на территориях, которые на момент наступления жертв, контролировались официальными властями Украины.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - снова уточняют в УВКПЧ.
Только с начала апреля 2023 года подтверждается 44 убитых (22 мужчины, 11 женщин, а также 11 взрослых, пол которых пока не известен) и 119 раненых (34 мужчины, 26 женщин, 2 мальчика, 1 девочка, а также 56 взрослых, пол которых пока не известен).
Каждая десятая жертва апреля связаны со срабатыванием мин и других боеприпасов, которые не детонируют сразу. Большинство жертв - результат применения взрывного оружия с широким поражающим действием.
На этом фоне в России вводится система поражения в правах от запрета на выезд из страны до запрета на получение кредитов в случае уклонения от службы в армии. Повестки, начиная с осеннего призыва 2023 года будут вручаться электронным образом.
Развязанная Владимиром Путиным войны России с Украиной, продолжается уже 412 дней.