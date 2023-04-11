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В боях за Бахмут погиб известный велогонщик

rus.postimees.ee
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Траурная свеча. Фото иллюстративное.
Траурная свеча. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В боях за Бахмут погиб известный украинский велогонщик Константин Денека, сообщает zn.ua. 40-летний спортсмен служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки МОУ и погиб 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 

«Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города», – говорится в сообщении.

Бахмут является одной из самых горячих точек на фронте, а российские войска штурмуют город каждый день на протяжении уже нескольких месяцев.

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