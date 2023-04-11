В боях за Бахмут погиб известный велогонщик

«Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города», – говорится в сообщении.