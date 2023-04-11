Превратить подвал в убежище: в этот раз День полезных дел «Сделаем!» будет особенным

Сегодня под эгидой Дня полезных дел «Сделаем!» объявляется старт весенним толокам, кульминация которых традиционно состоится по всей Эстонии 6 мая, в первую субботу месяца.
В сотрудничестве со Спасательным департаментом в этом году в фокусе мероприятия благоустройство подвалов с целью уменьшить риск возникновения пожаров, а также создание возможности для использования подвала в качестве убежища на первое время в случае чрезвычайной ситуации.
В год Молодежного праздника песни и танца продолжаются толоки по увеличению биоразнообразия, помимо прочего в программе создание вокруг школ богатых видовым разнообразием цветников. В рамках года бань призывают привести в порядок все бани Эстонии. Толоки можно регистрировать и регистрироваться на них на сайте www.teemeara.ee.
По словам нового руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрика Рааве, День полезных дел в этом году особенный во многих отношениях, но в то же время знакомый и вселяющий чувство безопасности.
«Мир вокруг нас меняется с огромной скоростью, проверяя способность людей и сообществ справляться со всеми этими изменениями. Но неизменным остается одно – День полезных дел «Сделаем!» проходит при при любой погоде и подчеркивает важность совместного выполнения самой срочной работы, - сказал Рааве. - Одной из необходимых работ в этом году является благоустройство подвалов и переоборудование их под убежища. По аналогии с пожарной безопасностью подвальных помещений, также планируется привести в порядок сауны и пересмотреть там пожарную и водную безопасность. И, конечно же, биоразнообразие, - каждый из нас может многое сделать, чтобы остановить его быстрое сокращение».
По данным Спасательного департамента, в прошлом году 20 пожаров начались в подвалах зданий. Это одна из причин, почему этой весной в сотрудничестве со Спасательным департаментом в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» людей призывают благоустраивать подвалы.
Руководитель отдела профилактической работы Спасательного департамента Яника Усин, отметила, что работа, связанная с пожарной безопасностью и доступностью подвалов, - это лишь часть работы, предусмотренной для толок. «Учитывая тревожную ситуацию в мире, мы в Эстонии тоже должны быть готовы к возможной чрезвычайной ситуации. Поэтому во время Дня полезных дел мы рекомендуем оборудовать подвальные помещения таким образом, чтобы жильцы могли использовать их как убежище, где они могут находиться какое-то время», - сказал Усин. В подвале также можно соорудить место для хранения основных припасов, необходимых для жизни, как для своей семьи, так и, по возможности, для всех жителей дома.
Команда Дня полезных дел «Сделаем!» в помощь толокам по благоустройству подвалов создала для организаторов толок квартирных домов возможность ходатайствовать о подарочной карте строительного магазина. Подробнее читайте на сайте Дня полезных дел «Сделаем!» www.teemeara.ee/ru.
Основываясь на лейтмотиве XIII молодежного праздника песни и танца Püha on maa, в этом году толоки по увеличению биоразнообразия пройдут при школах. С этой целью для школ, планирующих такие толоки, предназначена пачка семян для создания цветников с эстонскими луговыми растениями на территории вокруг школы. Призыв к банному 2023 году звучит так: «Приведем в порядок все сауны Эстонии!». Организаторы всех банных толок могут сообщить о своем желании получить подарочную карту строительного магазина, чтобы придать импульс запланированным работам по улучшению саун, повышению их пожаробезопасности и водной безопасности. Подробнее читайте на сайте www.teemeara.ee/ru.
Как и в предыдущие годы, в День полезных дел «Сделаем!» каждый может организовать толоку и пригласить других присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в родном крае, общими усилиями выполнив неотложную работу.
История всеэстонского Дня полезных дел «Сделаем!» уходит своими корнями в масштабную акцию по уборке мусора по всей Эстонии 2008 года и мозговой штурм 2009 года. Начиная с 2010 года каждый активный гражданин, община или организация имеет возможность самостоятельно сделать что-то хорошее на благо окружающей среды.