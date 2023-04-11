Превратить подвал в убежище: в этот раз День полезных дел «Сделаем!» будет особенным

По данным Спасательного департамента, в прошлом году 20 пожаров начались в подвалах зданий. Это одна из причин, почему этой весной в сотрудничестве со Спасательным департаментом в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» людей призывают благоустраивать подвалы.

Руководитель отдела профилактической работы Спасательного департамента Яника Усин, отметила, что работа, связанная с пожарной безопасностью и доступностью подвалов, - это лишь часть работы, предусмотренной для толок. «Учитывая тревожную ситуацию в мире, мы в Эстонии тоже должны быть готовы к возможной чрезвычайной ситуации. Поэтому во время Дня полезных дел мы рекомендуем оборудовать подвальные помещения таким образом, чтобы жильцы могли использовать их как убежище, где они могут находиться какое-то время», - сказал Усин. В подвале также можно соорудить место для хранения основных припасов, необходимых для жизни, как для своей семьи, так и, по возможности, для всех жителей дома.

Команда Дня полезных дел «Сделаем!» в помощь толокам по благоустройству подвалов создала для организаторов толок квартирных домов возможность ходатайствовать о подарочной карте строительного магазина. Подробнее читайте на сайте Дня полезных дел «Сделаем!» www.teemeara.ee/ru.

Основываясь на лейтмотиве XIII молодежного праздника песни и танца Püha on maa, в этом году толоки по увеличению биоразнообразия пройдут при школах. С этой целью для школ, планирующих такие толоки, предназначена пачка семян для создания цветников с эстонскими луговыми растениями на территории вокруг школы. Призыв к банному 2023 году звучит так: «Приведем в порядок все сауны Эстонии!». Организаторы всех банных толок могут сообщить о своем желании получить подарочную карту строительного магазина, чтобы придать импульс запланированным работам по улучшению саун, повышению их пожаробезопасности и водной безопасности. Подробнее читайте на сайте www.teemeara.ee/ru.

Как и в предыдущие годы, в День полезных дел «Сделаем!» каждый может организовать толоку и пригласить других присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в родном крае, общими усилиями выполнив неотложную работу.