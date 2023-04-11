Тема русской культуры не перестает волновать давнего музыкального гуру Артемия Троицкого. Какое будущее ее ждет? Об этом публицист размышляет в очередном выпуске программы «Почтальон».
«Почтальон» с Артемием Троицким: для культуры время интересное, но даже творческие люди предпочли бы более скучное
«Может быть, вам эта тема более или менее по фигу, но не могу, не могу промолчать», - сразу расставил все точки над i Троицкий. Причем, по его мнению, невзирая на то, что будущее самой России пока в густом тумане, в культуре очевидно, как минимум, одно: она уже дала цивилизации русский язык, который на самом деле велик и могуч, гибок и выразителен.
«Неудивительно, что на русском языке писали и представители других национальностей, будь то украинец Гоголь или еврей Мандельштам или армяно-грузин Окуджава, - перечисляет Артемий Троицкий. – Русский язык на самом деле хорош. Я знаю его с младенчества. И надо сказать, что, в общем-то, никогда этот язык меня не подводил. Будем надеяться, что русский язык в нынешней ситуации тоже выдержит. Честно говоря, я в этом практически и не сомневаюсь».
А вот культура, творящая на этом языке, разделилась на две части. И речь не о классике. «Я постоянно путешествую по Европе, по Америке и вижу множество примеров того, что уже зарекомендовавшая себя классическая русская культура - в полном почете, - утверждает Троицкий. - Тут, кстати, можно спокойно провести параллель с немецкой культурой середины XX века. В общем-то, при всем фашизме, гитлеризме и ужасах, которые принес нацизм в Европу, да и в другие части света тоже, никому в голову не приходило запрещать живопись Дюрера и Кранаха, или поэзию и литературу Гете и Шиллера, музыку Бетховена и так далее».
Но, уточняет Артемий Троицкий, помимо классической культуры, которая уже «забронзовела», есть и живая материя. «И вот живая культура как раз и развалилась, - уверен публицист. – Между этими частями если не какая-то абсолютная пропасть, то, по крайней мере, ров или весьма глубокая и широкая траншея».
Музыкальный критик убежден, что в России имеется огромное количество деятелей как бы культуры, которые «мечтают выслужиться и которые изо всех сил рвутся в первые ученики, занимаются доносами, занимаются всевозможными запретами, толкают всякие совершенно безумные речи и так далее, - грустно констатирует Троицкий. – В СССР такого не то, чтобы совсем, но почти что не было. Но, говоря о современной России, такого разгула бескультурной и антикультурной реакции я не припомню ни с каких времен. Правда, в 30-40 годы еще не жил».
Но, отмечает знаток различных культурных пластов, в современных реалиях есть и один плюс: пока что из путинской России можно уехать. «Те художники и творцы, которые не могут размножаться в неволе, как говорится, валят, - подчеркивает остроту происходящего жаргонизмами Артемий Троицкий. - Свал начался не в 2022 году, как минимум, в 2014, но в последнее время принял катастрофические масштабы. Я как-то чесал репу: кто же остался в России из хороших писателей и поэтов? Всплыло три фамилии: Роман Сенчин, Евгений Водолазкин, Лев Рубинштейн. Конечно, есть кто-то еще, но они, видимо, находятся в глубоком подполье».
Само явление «свала» – не новое, констатирует Троицкий: «Мы помним и кинорежиссера Андрея Тарковского, и театрального режиссера Юрия Любимова, и писателя Александра Солженицына. Но сейчас появилась новая черта – она заключается в том, что аудитория российских творческих людей уехала вслед за ними. Уехали миллионы читателей, слушателей и зрителей. Эта черта сильно облегчает новую жизнь культурным деятелям».
Какие перспективы ждут культуру с российскими корнями в будущем – сказать трудно. Если в России все наладится, не будет репрессий и черных списков, большинство вернется на родину, уверен Троицкий. Если же этого не произойдет, то русская культура будет прирастать исключительно за пределами РФ, потому что под тотальными запретами она развиваться не может.
«В интересное для культуры время живем, хотя большинство творческих людей предпочли бы жить в более скучное», - подытоживает Троицкий.
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