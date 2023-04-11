«Почтальон» с Артемием Троицким: для культуры время интересное, но даже творческие люди предпочли бы более скучное

«Может быть, вам эта тема более или менее по фигу, но не могу, не могу промолчать», - сразу расставил все точки над i Троицкий. Причем, по его мнению, невзирая на то, что будущее самой России пока в густом тумане, в культуре очевидно, как минимум, одно: она уже дала цивилизации русский язык, который на самом деле велик и могуч, гибок и выразителен.

«Неудивительно, что на русском языке писали и представители других национальностей, будь то украинец Гоголь или еврей Мандельштам или армяно-грузин Окуджава, - перечисляет Артемий Троицкий. – Русский язык на самом деле хорош. Я знаю его с младенчества. И надо сказать, что, в общем-то, никогда этот язык меня не подводил. Будем надеяться, что русский язык в нынешней ситуации тоже выдержит. Честно говоря, я в этом практически и не сомневаюсь».