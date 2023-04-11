Танель Кийк: нам не нужно правительство, построенное на лжи

«Перед выборами партии раздавали щедрые обещания о том, что жизнь в Эстонии станет лучше. Однако, как мы видим теперь, коалиция намерена повысить налог с оборота и подоходный налог, ввести налог на автомобиль, упразднить бесплатный общественный транспорт и отменить ряд налоговых льгот. Планируемые налоговые изменения будут на пользу лишь наиболее обеспеченным, тогда как покупательная способность людей с невысокими доходами значительно упадет. Центристская партия выступает за справедливую налоговую политику, которая способствует сокращению общественного неравенства и улучшению благосостояния среднего класса и наименее обеспеченных. К сожалению, создаваемое правительство решило придерживаться противоположных принципов», - сказал Кийк.

По словам Кийка, Партия реформ может создать опасный прецедент, если будет реализовывать то, на что не просила мандата у избирателя, а обещания, в свою очередь, выполнять не будет. «Несколько шизофреническим кажется заявление реформистов о том, что в дефиците бюджета виноваты прошлые правительства. Партия реформ была у власти и распоряжалась портфелем министра финансов в течение прошлых пары лет, именно они составляли последние государственные бюджеты и государственные бюджетные стратегии. Поэтому они лучше остальных в курсе относительно ситуации с бюджетом», - подчеркнул Кийк.

Глава фракции центристов отметил, что помимо повышения налогов, реформисты отказались от ряда крупных и важных инвестиционных проектов таких, как Таллиннская больница, строительство железной дорого Рохукюла, до минимума урезано финансирование строительства четырехполосных шоссе.

«Ничего положительного ждать от этой коалиции не приходится и сфере здравоохранения: очереди на лечение растут, нехватка семейных врачей увеличивается, ситуация с доступностью некоторых медикаментов не улучшается. Вместо стабильного финансирования солидарной системы здравоохранения ставка делается на частное здравоохранение, доступное далеко не всем», - пояснил бывший министр здоровья и труда Кийк.