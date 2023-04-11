Видео ⟩ Форсаж по-эстонски: полиция вручила «награды» участникам уличной гонки

Работа полицейских настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, что принесет новый день или очередной вызов.
Как сообщила Лыунаская префектура, вконце прошлой недели вильяндиские полицейские во время патрулирования стали невольными участниками уличной гонки на шоссе Вильянди-Пыльтсамаа.
«Открывшаяся им картина напоминала кадры из фильма «Форсаж», где в кромешной тьме вдоль обочины выстроились ликующие зрители, а водители Toyota и Audi решили погоняться друг с другом. После взмаха стартового флажка машины устремились финишу. К сожалению, гонка не закончилась одними лишь бурными овациями зрителей, ее прервали ехавшие навстречу другие участники дорожного движения, а также мигалки и сирены полицейского автомобиля, подкравшегося сзади», – сообщили в префектуре.
Судя по записи с установленного в полицейском автомобиле видеорегистратора, в какой-то момент скорость участвовавших в уличной гонке машин превышала 150 км/ч.
Победитель заезда также остался без кубка. «Хоть полицейский патруль и поздравил "победившего" в заезде водителя Audi, но все же провел с ним серьезный разговор. Водитель Toyota, занявший второе место и ехавший по полосе встречного движения, получил штраф в качестве "награды" за нарушение правил дорожного движения и создание опасной ситуации», – говорится в публикации.
Хотя развернувшаяся на глазах у полицейских гонка закончилось благополучно и без серьезного ущерба, важно понимать, что подобным забавам не место на дорогах общего пользования.
Желающим самоутвердиться, а заодно показать, на что способен автомобиль, полиция рекомендует принять участие в официальных соревнованиях, где всевозможные риски снижены, а также обеспечена необходимая безопасность.