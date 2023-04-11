Видео ⟩ Форсаж по-эстонски: полиция вручила «награды» участникам уличной гонки

Как сообщила Лыунаская префектура, вконце прошлой недели вильяндиские полицейские во время патрулирования стали невольными участниками уличной гонки на шоссе Вильянди-Пыльтсамаа.

«Открывшаяся им картина напоминала кадры из фильма «Форсаж», где в кромешной тьме вдоль обочины выстроились ликующие зрители, а водители Toyota и Audi решили погоняться друг с другом. После взмаха стартового флажка машины устремились финишу. К сожалению, гонка не закончилась одними лишь бурными овациями зрителей, ее прервали ехавшие навстречу другие участники дорожного движения, а также мигалки и сирены полицейского автомобиля, подкравшегося сзади», – сообщили в префектуре.

Судя по записи с установленного в полицейском автомобиле видеорегистратора, в какой-то момент скорость участвовавших в уличной гонке машин превышала 150 км/ч.

Победитель заезда также остался без кубка. «Хоть полицейский патруль и поздравил "победившего" в заезде водителя Audi, но все же провел с ним серьезный разговор. Водитель Toyota, занявший второе место и ехавший по полосе встречного движения, получил штраф в качестве "награды" за нарушение правил дорожного движения и создание опасной ситуации», – говорится в публикации.

Хотя развернувшаяся на глазах у полицейских гонка закончилось благополучно и без серьезного ущерба, важно понимать, что подобным забавам не место на дорогах общего пользования.