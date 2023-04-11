Обзор ⟩ Зарегистрированы фракции нового Рийгикогу

Председателем фракции Центристской партии Эстонии стал Танель Кийк, заместителями председателя - Андрей Коробейник и Вадим Белобровцев, членами - Яак Ааб, Энн Ээсмаа, Андре Ханимяги, Алексей Евграфов, Мария Юферева-Скуратовски, Яанус Карилайд, Эстер Карузе, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатс, Тынис Мёльдер, Юри Ратас, Керсти Сарапуу и Александр Чаплыгин.

Председателем фракции «Ээсти 200» стал Марек Рейнаас, заместителями председателя - Кадри Тали и Тоомас Уйбо, членами - Лаури Гусар, Кристина Каллас, Йоханна-Мария Лехтме, Ирья Лутсар, Лийса-Ли Пакоста, Григоре-Калев Стойческу, Пеэтер Тали, Тармо Тамм, Игорь Таро, Хендрик Йоханнес Террас и Маргус Цахкна.

Председателем фракции EKRE стал Мартин Хельме, заместителями председателя - Сиим Похлак и Хелле-Муника Хельме, членами - Арво Аллер, Райн Эплер, Антс Фрош, Калле Грюнталь, Март Хельме, Рене Кокк, Керт Кинго, Лео Куннас, Алар Ланеман, Анти Пуламетс, Эвелин Пуламетс, Хенн Пыллуаас, Яак Валге и Варро Вооглайд.

Председателем фракции Партии реформ стал Эркки Келдо, заместителями председателя - Йоко Алендер и Лийна Керсна, Аннели Аккерманн, Анти Хаугас, Кармен Йоллер, Марио Кадастик, Сиим Каллас, Кая Каллас, Меэлис Киили, Сигне Киви, Тоомас Кивимяги, Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Круузе, Антс Лаанеотс, Калле Лаанет, Марис Лаури - членами, Юрген Лиги, Ээро Мерилинд, Кристен Михал, Марко Михкельсон, Пяртель-Петер Пере, Ханно Певкур, Хейди Пурга, Сигне Риисало, Майдо Руусманн, Луиза Рыйвас, Андрус Зееме, Пипи-Лийс Симанн, Тимо Суслов, Маргит Сутроп, Андрес Сутт, Айвар Сыерд, Кристина Шмигун-Вяхи, Вилья Тоомаст, Кристо Энн Вага и Март Вырклаев.

Председателем фракции «Отечество» стал Хелир-Вальдор Сеэдер, заместителем председателя - Прийт Сибул, членами - Айвар Кокк, Тынис Лукас, Март Маастик, Андрес Метсоя, Урмас Рейнсалу и Рийна Солман.