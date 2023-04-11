Сколько недвижимости покупают в Финляндии россияне, украинцы и американцы

В этом году объем сделок с недвижимостью, совершаемых россиянами в Финляндии, упал наполовину по сравнению с годом ранее. При этом американцы в январе-марте купили почти в четыре раза больше квартир и другой недвижимости в Финляндии, чем за тот же период прошлого года.

Число лицензий, выданных россиянам, снизилось с 66 до 30, а число полученных американцами лицензий увеличилось почти в четыре раза – с пяти до 19.

Эксперт Министерства обороны Анне Яаккола не может назвать причину роста числа сделок среди американцев. Вместо этого она выделяет основные факторы снижения объемов сделок с участием россиян. Во-первых, торговля жильем в Финляндии в целом замедлилась. Во-вторых, осенью прошлого года вступили в силу ограничения на въезд.

В прошлом россияне использовали владение недвижимостью в качестве «входного билета» в Финляндию, покупая ее совместно. Таким образом въезд облегчался большему числу людей. Эта лазейка была закрыта осенью прошлого года.

Согласно принципиальному решению правительства, въезд в страну разрешен только одному лицу, зарегистрированному в качестве владельца недвижимости, и только для выполнения необходимых работ по уходу за домом.

Подавляющее большинство россиян, совершивших покупку в этом году, уже живут в Финляндии и приобретали недвижимость для проживания. Большая часть сделок приходится на Южную и Северную Карелию, Кюменлааксо и Южное Саво.

В отличие от них, жители США покупали недвижимость в основном в столичном регионе Хельсинки и Уусимаа для проживания и отдыха.