Процесс по делу о коррупции в Таллиннском порту: адвокаты просят отстранить судей

По словам адвоката бывшего управляющего Таллиннским портом Айна Кальюранда Андри Рохтла, суд не должен был видеть все доказательства, которые будут представлены в возобновленном судебном процессе.

«Суду в целях беспристрастности разрешается знакомиться с доказательствами обвинения только в том случае, если они были представлены суду и приняты. Мы находимся в ситуации, когда два судьи в составе суда все же видели их», – сказал Рохтла.