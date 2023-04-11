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Процесс по делу о коррупции в Таллиннском порту: адвокаты просят отстранить судей

rus.postimees.ee
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Судебный процесс по делу Таллиннского порта.
Судебный процесс по делу Таллиннского порта. Фото: Taavi Sepp

Во вторник в Харьюском уездном суде защитники попросили отстранить судью Кристину Вялисте и народного судью Владимира Симагина от рассмотрения по заново начавшемуся уголовному процессу Таллиннского порта (Tallinna Sadam), поскольку они уже ознакомились с представленными доказательствами.

По словам адвоката бывшего управляющего Таллиннским портом Айна Кальюранда Андри Рохтла, суд не должен был видеть все доказательства, которые будут представлены в возобновленном судебном процессе.

«Суду в целях беспристрастности разрешается знакомиться с доказательствами обвинения только в том случае, если они были представлены суду и приняты. Мы находимся в ситуации, когда два судьи в составе суда все же видели их», – сказал Рохтла.

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