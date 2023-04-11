Eesti Energia: на цену электроэнергии больше всего повлияло снижение выработки ветровой энергии

Для сравнения, в Финляндии насчитывается 5,5 гигаватт наземных ветропарков, вырабатывающих электроэнергию. «С точки зрения рентабельности, первые оффшорные ветропарки являются наиболее привлекательными для застройщиков, поскольку они могут заработать более высокую цену на рынке электроэнергии. Поскольку ветер в Балтийском море обычно дует одинаково, каждый последующий ветропарк будет снижать среднюю цену на электроэнергию, а значит, и получаемый доход. По мере строительства все большего количества электростанций в какой-то момент может возникнуть переизбыток электроэнергии, что откроет дорогу новым технологиям хранения энергии, таким как аккумуляторы, гидронасосы или электролиз водорода», - пояснил Миллер.

Стратег связывает рост цен на топливо с неожиданной новостью от нефтяного картеля ОПЕК+ о сокращении добычи. «Оно напугало финансовые рынки и подтолкнуло цены на нефть к максимуму этого года в 85 долларов за баррель, но участники рынка расходятся во мнениях относительно долгосрочных последствий этого шага. Хотя несколько банков повысили свой прогноз цен на нефть до 100 долларов за баррель к концу года, многие трейдеры считают, что слабеющая мировая экономика будет сдерживать рост цен, а потребление все еще не восстановится ожидаемыми темпами», - сказал он.

ОПЕК сокращает добычу