Eesti Energia: на цену электроэнергии больше всего повлияло снижение выработки ветровой энергии

На прошлой неделе средняя цена мегаватт-часа электроэнергии выросла на одну пятую; по словам Олави Миллера, стратега по анализу рынка Eesti Energia, рост цен был вызван совместным влиянием роста цен на топливо и снижения производства ветровой энергии. Однако в будущем может возникнуть переизбыток ветровой энергии.
На прошлой неделе средние цены на электроэнергию в Эстонии составили 86,5 евро за мегаватт-час, что на 14,1 евро выше, чем на предыдущей неделе.
«На прошлой неделе цены на электроэнергию выросли во всех странах Балтии и в Финляндии. В основном это было вызвано ростом цен на топливо и в некоторых случаях снижением производства ветровой энергии на 65%. Часть прошлой недели АЭС «Олкилуото 3» работала в тестовом режиме с пониженной нагрузкой, но сейчас она снова вышла на максимальную мощность. Средняя цена природного газа за неделю осталась на уровне 46,4 евро за мегаватт-час, что на 3,5 евро дороже, чем на предыдущей неделе», - сказал Миллер в пресс-релизе.
Он добавил, что в европейском контексте продолжающиеся забастовки против пенсионных реформ во Франции остаются основным фактором, влияющим на динамику цен, при этом некоторые электростанции работают на ограниченной мощности.
Финляндия быстрыми темпами строит морские ветряные электростанции
По словам Миллера, ожидается, что к концу десятилетия объем «зеленой» энергии в регионе Балтийского моря значительно увеличится только благодаря вкладу Финляндии. «Государственная компания Metsähallitus объявит тендер на строительство пяти новых морских ветропарков общей мощностью 6 гигаватт в период с этого года до начала 2024 года. Ожидается, что ветропарки будут готовы к 2030 г. Первый подобный аукцион был организован Metsähallitus в конце прошлого года, когда 1,3 гигаватта мощности оффшорного ветропарка вблизи Вааса были выставлены на аукцион, который выиграла шведская компания Vattenfall. В настоящее время в Финляндии планируется построить в общей сложности 13 гигаватт оффшорных ветряных электростанций. Однако мощность действующих сегодня оффшорных ветропарков все еще относительно мала и составляет 73 мегаватта», - сказал стратег.
Для сравнения, в Финляндии насчитывается 5,5 гигаватт наземных ветропарков, вырабатывающих электроэнергию. «С точки зрения рентабельности, первые оффшорные ветропарки являются наиболее привлекательными для застройщиков, поскольку они могут заработать более высокую цену на рынке электроэнергии. Поскольку ветер в Балтийском море обычно дует одинаково, каждый последующий ветропарк будет снижать среднюю цену на электроэнергию, а значит, и получаемый доход. По мере строительства все большего количества электростанций в какой-то момент может возникнуть переизбыток электроэнергии, что откроет дорогу новым технологиям хранения энергии, таким как аккумуляторы, гидронасосы или электролиз водорода», - пояснил Миллер.
Стратег связывает рост цен на топливо с неожиданной новостью от нефтяного картеля ОПЕК+ о сокращении добычи. «Оно напугало финансовые рынки и подтолкнуло цены на нефть к максимуму этого года в 85 долларов за баррель, но участники рынка расходятся во мнениях относительно долгосрочных последствий этого шага. Хотя несколько банков повысили свой прогноз цен на нефть до 100 долларов за баррель к концу года, многие трейдеры считают, что слабеющая мировая экономика будет сдерживать рост цен, а потребление все еще не восстановится ожидаемыми темпами», - сказал он.
ОПЕК сокращает добычу
ОПЕК+ ограничит добычу с мая, а это значит, что ее влияние на предложение нефти будет ощущаться только во второй половине года. «С одной стороны, сезон летних отпусков в США подходит к концу, а китайская экономика должна быть в полном разгаре. Однако трейдеры могут быть не уверены в росте потребления ОПЕК+, поскольку сокращать добычу в условиях высокого спроса было бы неразумным шагом. И решение ОПЕК+, и сокращение запасов в США подтолкнули сырую нефть к росту третью неделю подряд, и сейчас она на 26 процентов выше минимума середины марта, когда цены пострадали от тревожных новостей из банковского мира», - пояснил стратег.
Выбросы СО2 промышленными предприятиями, участвующими в европейском рынке углекислого газа (СО2), в прошлом году снизились почти на 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом. «Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали довольно небольшого роста, поскольку высокие цены на газ привели к тому, что в прошлом году многие угольные электростанции снова начали вырабатывать электроэнергию вместо газовых. Однако выбросы CO2 от угольных электростанций в два раза выше, чем от газовых. Напротив, значительно более высокие показатели сокращения выбросов CO2 в других отраслях обрабатывающей промышленности Европы, охваченных рынком CO2, удивляют. Например, выбросы CO2 в тяжелой промышленности снизились почти на восемь процентов в годовом исчислении», - сказал Миллер.
Средняя недельная цена на CO2 составляет 96 евро за тонну, что на 6 евро больше, чем на прошлой неделе. Цена на квоты на выбросы выросла до трехнедельного максимума, продолжая недавнюю тенденцию к росту. «Основной причиной повышательной тенденции является истечение срока выкупа промышленных квот на выбросы CO2 за прошлый год, который наступает в конце апреля. Те, кто еще не имеет необходимого количества квот на выбросы (EUA), могут приобрести их на рынке», - сказал Миллер.
На прошлой неделе на рынке было продано до 266 мегаватт с нарвских электростанций Eesti Energia. Энергоблок № 3 Эстонской электростанции в Аувере находится на техническом обслуживании до мая, а энергоблок № 4 - на ежегодном техническом обслуживании до сентября.