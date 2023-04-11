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Елена Вяльбе будет считать предателями всех спортсменов, согласившихся на условия МОК

rus.postimees.ee
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Елена Вяльбе.
Елена Вяльбе. Фото: Alexander Shcherbak

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить российских и белорусских спортсменов на международную арену. Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы – даже несмотря на то, что условия, которые должны соблюсти представители стран-агрессоров, выглядят невыполнимыми.

Они не должны поддерживать развязанную Россией на территории Украины войну, не быть связанными с силовыми структурами РФ, выступать под нейтральным флагом и без символики своего государства. Кроме того, они не могут выступать в командных соревнованиях. Для теннисистов, которым в этом году разрешили выступить на Уимблдонском турнире, также действует и требование не получать финансирование от России и Белоруссии.

Ряд федераций уже согласился допустить россиян и белорусов на международные соревнования. Так, например, этих спортсменов готовы видеть фехтовальщики, тхэквондисты, боксеры, борцы. При этом многие представители различных спортивных федераций высказались и резко против решения МОК.

Свою позицию озвучила и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она выразила уверенность в том, что 99,99% российских спортсменов не согласятся заполнить специальный «отказной» документ и выступать без флага и гимна. Хотя при этом она считает, что это решение все же является ответственностью спортсмена.

«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят нет», — сказала Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

Она также ответила и на вопрос государственного финансирования спортсменов, которые согласятся на условия МОК: «Для меня этот кто‑то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек».

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