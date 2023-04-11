Елена Вяльбе будет считать предателями всех спортсменов, согласившихся на условия МОК

Они не должны поддерживать развязанную Россией на территории Украины войну, не быть связанными с силовыми структурами РФ, выступать под нейтральным флагом и без символики своего государства. Кроме того, они не могут выступать в командных соревнованиях. Для теннисистов, которым в этом году разрешили выступить на Уимблдонском турнире, также действует и требование не получать финансирование от России и Белоруссии.

Ряд федераций уже согласился допустить россиян и белорусов на международные соревнования. Так, например, этих спортсменов готовы видеть фехтовальщики, тхэквондисты, боксеры, борцы. При этом многие представители различных спортивных федераций высказались и резко против решения МОК.

Свою позицию озвучила и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она выразила уверенность в том, что 99,99% российских спортсменов не согласятся заполнить специальный «отказной» документ и выступать без флага и гимна. Хотя при этом она считает, что это решение все же является ответственностью спортсмена.

«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят нет», — сказала Вяльбе в интервью «Матч ТВ».